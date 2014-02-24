Сеть шокирована рожденным в Мексике двухголовым мальчиком
11 января 2017, среда, 17:15 – ИА СОЧИ-24
Сеть шокирована рожденным в Мексике двухголовым мальчиком
В Мексике родились сиамские близнецы с редкой аномалией, когда на одном общем теле с двумя руками и ногами растут две головы. Видеозапись была опубликована в В Мексике родились сиамские близнецы с редкой аномалией, когда на одном общем теле с двумя руками и ногами растут две головы. Видеозапись была опубликована в YouTube. Факт рождения необычного младенца подтвердили власти мексиканского штата Чиауа после того, как родители предоставили видеозапись, на которой можно увидеть сиамских близнецов вскоре после их рождения. Это произошло в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес. О том, было ли родителям известно об аномалии заранее, не сообщается. Теперь врачи города прокомментировал ситуацию словами, что они думают, что дальше делать с таким младенцем.
Судьба Исаакиевского собора взволновала петербургскую общественность. Оппозиция опасается, что передача здания в пользование Русской православной церкви причинит серьезный экономический ущерб городу на Неве. В свою очередь, законодательное собрание обвиняет несогласных в попытках разжечь по этому поводу "войну", а РПЦ призывает "не устраивать революции"...»
В Мексике родились сиамские близнецы с редкой аномалией, когда на одном общем теле с двумя руками и ногами растут две головы. Видеозапись была опубликована в В Мексике родились сиамские близнецы с редкой аномалией, когда на одном общем теле с двумя руками и ногами растут две головы. Видеозапись была опубликована в YouTube...»
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой и депутат Виталий Милонов раскритиковали свою коллегу по нижней палате парламента, телеведущую Оксану Пушкину за неуместное, по их мнению, употребление термина "партнеры". Вызвавшее упреки слово Пушкина произнесла в ходе заседания Госдумы 11 января...»
На следующей неделе в швейцарском Давосе состоится Международный экономический форум, который пройдет под знаком победы Дональда Трампа на выборах президента США и ожидаемой нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном. При этом эксперты утверждают, что на встрече будет затронута тема окончания войны на Донбассе, а также представлены планы по примирению России и Украины...»
Судьба Исаакиевского собора взволновала петербургскую общественность. Оппозиция опасается, что передача здания в пользование Русской православной церкви причинит серьезный экономический ущерб городу на Неве. В свою очередь, законодательное собрание обвиняет несогласных в попытках разжечь по этому поводу "войну", а РПЦ призывает "не устраивать революции"...»
В Мексике родились сиамские близнецы с редкой аномалией, когда на одном общем теле с двумя руками и ногами растут две головы. Видеозапись была опубликована в В Мексике родились сиамские близнецы с редкой аномалией, когда на одном общем теле с двумя руками и ногами растут две головы. Видеозапись была опубликована в YouTube...»
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой и депутат Виталий Милонов раскритиковали свою коллегу по нижней палате парламента, телеведущую Оксану Пушкину за неуместное, по их мнению, употребление термина "партнеры". Вызвавшее упреки слово Пушкина произнесла в ходе заседания Госдумы 11 января...»
На следующей неделе в швейцарском Давосе состоится Международный экономический форум, который пройдет под знаком победы Дональда Трампа на выборах президента США и ожидаемой нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном. При этом эксперты утверждают, что на встрече будет затронута тема окончания войны на Донбассе, а также представлены планы по примирению России и Украины...»