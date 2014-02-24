Сеть взбудоражило видео со вспышкой при крушении Ту-154
25 декабря 2016, воскресенье, 17:13 – ИА СОЧИ-24
Сеть взбудоражило видео со вспышкой при крушении Ту-154
В Сети появилось видео, которое мгновенно приковало к себе внимание множества пользователей. Сообщается, что на записи запечатлен момент крушения Ту-154 Минобороны России. Согласно данным телеканала "РЕН ТВ" установленная на черноморском побережье камера наблюдения сняла момент крушения самолета Ту-154 в небе над Черным морем. Внимание пользователей Сети привлек яркий огонек, вспыхнувший в небе в момент катастрофы.Что именно это было, а также достоверность самой пленки, еще предстоит выяснить специалистам. Отметим, ранее специалисты указывали, что яркую вспышку в небе можно было бы заметить в том случае, если на борту самолета произошел бы взрыв или воздушная машины была атакована ПЗРК с земли. Пока главной версией крушения называется техническая неисправность лайнера. Как писали Dni.ru, самолет Ту-154 Минобороны начал свой маршрут с подмосковного аэродрома "Чкаловский", а в Сочи приземлялся на дозаправку и техосмотр. Самолет пропал с радаров в 05:40 мск, спустя 20 минут после вылета из сочинского аэропорта. Обломки лайнера спустя несколько часов были найдены в акватории Черного моря.
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Бортовые самописцы потерпевшего крушение в районе Сочи самолета Ту-154 не были оборудованы радиомаяками, их будут искать с помощью радиолокаторов. При этом, как сообщил источник в силовых структурах, большинство тел погибших могут находиться внутри фюзеляжа воздушного судна...»
Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин прокомментировал гибель известной правозащитницы и общественного деятели Елизаветы Глинки. По его словам, она без колебаний могла пойти под пули и снаряды ради спасения людей...»
Помощница врача-реаниматолога Елизаветы Глинки, более известной как Доктор Лиза, сообщила о последней воле начальницы. По ее словам, Глинка на случай смерти просила не допускать журналистов до своих юных подопечных...»
Москвичи весь день несут цветы в знак своей скорби по погибшим в авиакатастрофе Ту-154, унесшей жизни более 90 человек. Со всего города люди стекаются к телецентру "Останкино", зданию ансамбля имени Александрова и благотворительному фонду Елизаветы Глинки...»