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Сеть взорвал ролик о Крыме

16 марта 2017, четверг, 18:45 – ИА СОЧИ-24

Сеть взорвал ролик о Крыме
Сеть взорвал ролик о Крыме
Патриотический ролик, объясняющий суть возвращения Крыма в состав России, стал хитом в Сети. Общественность уже требует показывать это видео перед каждым фильмом в кинотеатрах.
В полутораминутном ролике объясняется, что в случае полной
потери Крыма удару бы подверглась вся европейская территория России вплоть до
Южного Урала. Кроме того, после возвращения полуострова Киев не сможет вынудить
Москву предоставить скидки на газ угрозой выгнать российский флот из
Севастополя.Также, по мнению авторов видео, благодаря Крыму Россия
окончательно вернулась на международную арену как серьезная политическая сила.
"Однополярный мир прекратил свое существование. США больше никогда не будут
владеть миром в одиночку", – говорится в ролике.Сами крымчане тут же отреагировали на видео. "Люди еще три
года назад прозрели и вернулись. Бандера – не наш герой. И смотреть мы любим
парады военных, а не геев", – написали жители полуострова в комментариях к ролику. "Люди хотят жить лучше, а от Украины они уже давно ничего
хорошего не видели… Никогда не понимала, почему Ельцин так просто отдал Крым и
даже не вспомнил о нем. Взял так просто и подарил русскую землю. Неправильно
это было. А сейчас все встало на свои места", – цитирует URA.RU одного из пользователей.Референдум о статусе Крымского полуострова состоялся 16
марта 2014 года. За воссоединение с Россией высказались более 96%
проголосовавших.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 21:58
Грудастая серфингистка вызвала цунами в соцсетях

Профессиональный серфер, 22-летняя австралийка Элли-Джин Коффи стала настоящей звездой Instagram. Красотка жалуется, что в соцсетях ее критикуют за чрезмерное количество откровенных фото...»

вчера, 21:44
Пьяный москвич после ссоры с женой пригрозил взорвать дом

На северо-западе столицы мужчина угрожал взорвать дом..»

вчера, 21:29
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