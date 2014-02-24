Сеть взорвал ролик о Крыме

16 марта 2017, четверг, 18:45 – ИА СОЧИ-24



Сеть взорвал ролик о Крыме

Патриотический ролик, объясняющий суть возвращения Крыма в состав России, стал хитом в Сети. Общественность уже требует показывать это видео перед каждым фильмом в кинотеатрах.В полутораминутном ролике объясняется, что в случае полнойпотери Крыма удару бы подверглась вся европейская территория России вплоть доЮжного Урала. Кроме того, после возвращения полуострова Киев не сможет вынудитьМоскву предоставить скидки на газ угрозой выгнать российский флот изСевастополя.Также, по мнению авторов видео, благодаря Крыму Россияокончательно вернулась на международную арену как серьезная политическая сила."Однополярный мир прекратил свое существование. США больше никогда не будутвладеть миром в одиночку", – говорится в ролике.Сами крымчане тут же отреагировали на видео. "Люди еще тригода назад прозрели и вернулись. Бандера – не наш герой. И смотреть мы любимпарады военных, а не геев", – написали жители полуострова в комментариях к ролику. "Люди хотят жить лучше, а от Украины они уже давно ничегохорошего не видели… Никогда не понимала, почему Ельцин так просто отдал Крым идаже не вспомнил о нем. Взял так просто и подарил русскую землю. Неправильноэто было. А сейчас все встало на свои места", – цитирует URA.RU одного из пользователей.Референдум о статусе Крымского полуострова состоялся 16марта 2014 года. За воссоединение с Россией высказались более 96%проголосовавших.

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