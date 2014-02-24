Школьник получил травму головы на горке в Москве

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело после того, как школьник получил травму на детской площадке. По предварительным данным, он пострадал в результате обрушения горки спортивного комплекса на улице Мневники.Мальчик был доставлен в больницу, его жизни ничто не угрожает. "По версии следствия, получение ребенком травмы стало возможным из-за непринятия сотрудниками ГБУ "Жилищник района Хорошево-Мневники" Москвы мер к безопасной эксплуатации детской площадки", – сообщили в ведомстве.
В Москве проходит международная конференция "Литература и внешняя культурная политика". В рамках мероприятия ученые, политики, а также общественные деятели обсудят роль культуры во внешней политике государства...»
Для канцлера Германии Ангелы Меркель крайне важна предстоящая встреча с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры двух лидеров позволят продемонстрировать стремление Берлина к диалогу с Москвой, уверены эксперты...»
Сервис по отслеживанию посылок и писем "Почты России" допустил смешную опечатку в фамилии российского ученого-биоинформатика, замдиректора Института проблем передачи информации РАН Михаила Гельфанда. Госструктура назвала его Гендальфом...»
В Москве проходит международная конференция "Литература и внешняя культурная политика". В рамках мероприятия ученые, политики, а также общественные деятели обсудят роль культуры во внешней политике государства...»
Для канцлера Германии Ангелы Меркель крайне важна предстоящая встреча с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры двух лидеров позволят продемонстрировать стремление Берлина к диалогу с Москвой, уверены эксперты...»
Сервис по отслеживанию посылок и писем "Почты России" допустил смешную опечатку в фамилии российского ученого-биоинформатика, замдиректора Института проблем передачи информации РАН Михаила Гельфанда. Госструктура назвала его Гендальфом...»