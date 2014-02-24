Шокированный ЕС требует от Украины объяснений

16 марта 2017, четверг, 12:46 – ИА СОЧИ-24



Шокированный ЕС требует от Украины объяснений

Шаги Киева по блокаде Донбасса идут вразрез с провозглашенной ранее политикой украинского правительства. В Брюсселе ждут объяснений от Украины относительно смены ее курса.ЕС удивлен решением Совета национальной безопасности иобороны Украины. Брюссель в замешательстве, так что определится со своейпозицией только после объяснений от украинской стороны, заявил главапредставительства Европейского союза в Киеве Хюг Мингарелли."Решение о блокаде Донбасса противоречит предыдущейполитике украинского правительства, которую разделяли в ЕС. Но дляформулирования окончательной позиции в Евросоюзе ожидают объяснений отУкраины", – сказал он.Мингарелли все же постарался успокоить украинских партнеров.Он пообещал, что после получения запрошенной у Киева информации ЕС"представит свою позицию в течение нескольких часов", передает ТАСС.Железнодорожные и автомобильные дороги, ведущие в Донбасс,блокированы с конца января. Их перекрыли по собственной инициативе активистыукраинских радикальных организаций, в их числе – несколько депутатовВерховной рады. В ответ правительства непризнанных ДНР и ЛНР объявили овведении внешнего управления на украинских предприятиях, расположенных на ихтерритории.Петр Порошенко 15 марта поручил правительству оценить убыткиот блокады Донбасса. Он также признал, что именно из-за действий радикалов Киевпотерял связь с предприятиями, которые перешли под контроль ополчения. В то жевремя президент Украины пообещал взыскать убытки с Донецка и Луганска, а такжес партий "Батькивщина" и "Самопомощь". После речи Порошенко СНБО решил полностью запретитьперемещение товаров через линию разграничения в зоне силовой операции наюго-востоке страны. Как было заявлено, "до возвращения под украинскуююрисдикцию предприятий, на которых было введено внешнее управление".

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