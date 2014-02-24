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Шокированный ЕС требует от Украины объяснений
16 марта 2017, четверг, 12:46 – ИА СОЧИ-24
ЕС удивлен решением Совета национальной безопасности и
обороны Украины. Брюссель в замешательстве, так что определится со своей
позицией только после объяснений от украинской стороны, заявил глава
представительства Европейского союза в Киеве Хюг Мингарелли."Решение о блокаде Донбасса противоречит предыдущей
политике украинского правительства, которую разделяли в ЕС. Но для
формулирования окончательной позиции в Евросоюзе ожидают объяснений от
Украины", – сказал он.Мингарелли все же постарался успокоить украинских партнеров.
Он пообещал, что после получения запрошенной у Киева информации ЕС
"представит свою позицию в течение нескольких часов", передает ТАСС.Железнодорожные и автомобильные дороги, ведущие в Донбасс,
блокированы с конца января. Их перекрыли по собственной инициативе активисты
украинских радикальных организаций, в их числе – несколько депутатов
Верховной рады. В ответ правительства непризнанных ДНР и ЛНР объявили о
введении внешнего управления на украинских предприятиях, расположенных на их
территории.Петр Порошенко 15 марта поручил правительству оценить убытки
от блокады Донбасса. Он также признал, что именно из-за действий радикалов Киев
потерял связь с предприятиями, которые перешли под контроль ополчения. В то же
время президент Украины пообещал взыскать убытки с Донецка и Луганска, а также
с партий "Батькивщина" и "Самопомощь". После речи Порошенко СНБО решил полностью запретить
перемещение товаров через линию разграничения в зоне силовой операции на
юго-востоке страны. Как было заявлено, "до возвращения под украинскую
юрисдикцию предприятий, на которых было введено внешнее управление".
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