Силовики задержали и доставили в Москву главу Удмуртии

4 апреля 2017, вторник, 08:31 – СОЧИ-24



Силовики задержали и доставили в Москву главу Удмуртии

Сотрудники правоохранительных органов задержали и этапировали в Москву главу Удмуртии Александра Соловьева. В столицу политик был доставлен рано утром 4 апреля."Утром его этапировали в Москву", – цитирует "Интерфакс" представителя правоохранительных органов. Какая организация произвела задержание и в связи с каким делом, он не уточнил.По данным "Газеты.ru", Соловьева везли в столицу обычным рейсом. Со слов очевидцев, глава региона был в наручниках. Его сопровождали четверо сотрудников – двое в форме и двое в штатском.СМИ отмечают, что задержанию предшествовало направление в Москву материалов "дела дорожников", которое с 2016 года расследует региональное УФСБ. Официальных комментариев от правоохранителей пока не поступало. В свою очередь, пресс-секретарь руководителя региона ЕленаКапитоненко заявила, что в администрации главы Удмуртии не ведутся обыски, но самогоАлександра Соловьева на рабочем месте нет, сообщает РИА Новости. Александр Соловьев был назначен временно исполняющим обязанности главы Удмуртской Республики19 февраля 2014 года. В сентябре того же года он победил на региональных выборах, получив 84,84% голосов избирателей.

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