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Силовики задержали и доставили в Москву главу Удмуртии

4 апреля 2017, вторник, 08:31 – СОЧИ-24

Силовики задержали и доставили в Москву главу Удмуртии
Силовики задержали и доставили в Москву главу Удмуртии
Сотрудники правоохранительных органов задержали и этапировали в Москву главу Удмуртии Александра Соловьева. В столицу политик был доставлен рано утром 4 апреля.
"Утром его этапировали в Москву", – цитирует "Интерфакс" представителя правоохранительных органов. Какая организация произвела задержание и в связи с каким делом, он не уточнил. 
По данным "Газеты.ru", Соловьева везли в столицу обычным рейсом. Со слов очевидцев, глава региона был в наручниках. Его сопровождали четверо сотрудников – двое в форме и двое в штатском.
 СМИ отмечают, что задержанию предшествовало направление в Москву материалов "дела дорожников", которое с 2016 года расследует региональное УФСБ. Официальных комментариев от правоохранителей пока не поступало. В свою очередь, пресс-секретарь руководителя региона Елена
Капитоненко заявила, что в администрации главы Удмуртии не ведутся обыски, но самого
Александра Соловьева на рабочем месте нет, сообщает РИА Новости. Александр Соловьев был назначен временно исполняющим обязанности главы Удмуртской Республики
19 февраля 2014 года. В сентябре того же года он победил на региональных выборах, получив 84,84% голосов избирателей.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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