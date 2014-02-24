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Силуанов нашел способ обогащения россиян

27 февраля 2017, понедельник, 13:29 – ИА СОЧИ-24

Силуанов нашел способ обогащения россиян
Силуанов нашел способ обогащения россиян
Глава Министерства финансов России Антон Силуанов раскрыл некоторые подробности выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) для граждан. По словам чиновника, их выпуск планируется в апреле, а минимальное вложение составит 30 тысяч рублей.
Новые бумаги можно будет приобрести в двух крупнейших финансовых организациях страны – Сбербанке и ВТБ. Силуанов отметил, что общая сумма первого выпуска облигаций составит 20 миллиардов рублей, стоимость одной бумаги будет равна одной тысяче рублей, а намеченный срок ее обращения – три года.В то же время он подчеркнул, что доходность предполагаемых к выпуску бумаг будет превышать объем обращающихся на рынке облигаций на 0,5 процентных пункта. "Это первая форма участия наших граждан на рынке, бумаги можно будет продать только банку", – рассказал глава Минфина.
Чиновник уверен, что ОФЗ составят реальную конкуренцию депозитам. "Если средства положить на депозит, всегда есть риски. Объем вложений в эти ОФЗ на 100% будет гарантирован государством, никаких дисконтов не предусматривается", – сообщил он.В Минфине рассчитывают, что каждый год населению будут предлагаться облигации на 20-30 миллиардов рублей. Граждане смогут приобретать ценные бумаги лотами от 30 тысяч до 25 миллионов рублей. Силуанов признался, что и сам хочет приобрести ОФЗ. "Безусловно, для меня этот инструмент интересен", – отметил глава ведомства. Ранее министр предложил ограничить использование гражданами наличных средств. По его мнению, это позволит увеличить сумму собранных налогов и в целом улучшить состояние выходящей из кризиса экономики. "Это правильно. Это элемент обеления экономики. За счет этого инструмента можно было бы собрать больше налогов, сделать экономику более прозрачной", – уточнил Силуанов.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Новую начальницу в столичном отделе полиции "Северный" полковника Светлану Журавлеву прозвали "боярыней" за ее страсть к дорогой жизни. Журавлева приобрела во время одного из шопингов духи стоимостью 50 тысяч рублей...»

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Силуанов нашел способ обогащения россиян

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