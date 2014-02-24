Силуанов нашел способ обогащения россиян

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов раскрыл некоторые подробности выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) для граждан. По словам чиновника, их выпуск планируется в апреле, а минимальное вложение составит 30 тысяч рублей. Новые бумаги можно будет приобрести в двух крупнейших финансовых организациях страны – Сбербанке и ВТБ. Силуанов отметил, что общая сумма первого выпуска облигаций составит 20 миллиардов рублей, стоимость одной бумаги будет равна одной тысяче рублей, а намеченный срок ее обращения – три года.В то же время он подчеркнул, что доходность предполагаемых к выпуску бумаг будет превышать объем обращающихся на рынке облигаций на 0,5 процентных пункта. "Это первая форма участия наших граждан на рынке, бумаги можно будет продать только банку", – рассказал глава Минфина. Чиновник уверен, что ОФЗ составят реальную конкуренцию депозитам. "Если средства положить на депозит, всегда есть риски. Объем вложений в эти ОФЗ на 100% будет гарантирован государством, никаких дисконтов не предусматривается", – сообщил он.В Минфине рассчитывают, что каждый год населению будут предлагаться облигации на 20-30 миллиардов рублей. Граждане смогут приобретать ценные бумаги лотами от 30 тысяч до 25 миллионов рублей. Силуанов признался, что и сам хочет приобрести ОФЗ. "Безусловно, для меня этот инструмент интересен", – отметил глава ведомства. Ранее министр предложил ограничить использование гражданами наличных средств. По его мнению, это позволит увеличить сумму собранных налогов и в целом улучшить состояние выходящей из кризиса экономики. "Это правильно. Это элемент обеления экономики. За счет этого инструмента можно было бы собрать больше налогов, сделать экономику более прозрачной", – уточнил Силуанов.
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Глава Министерства финансов России Антон Силуанов раскрыл некоторые подробности выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) для граждан. По словам чиновника, их выпуск планируется в апреле, а минимальное вложение составит 30 тысяч рублей...»
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики готовы национализировать работающие на территории Донбасса украинские предприятия и прекратить поставки угля на Украину, если Киев не снимет торговую блокаду региона. С соответствующим заявлением выступили главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий...»