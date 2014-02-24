СК начал проверку по факту смерти сенатора Тюльпанова
4 апреля 2017, вторник, 21:00 – СОЧИ-24
Следственный комитет России начал доследственную проверку по факту смерти сенатора Вадима Тюльпанова. По предварительным данным, он умер после падения с высоты собственного роста в бане.Причиной смерти стал перелом основания черепа. Для установления точных обстоятельства смерти будут проведены экспертизы, сообщили в пресс-службе ведомства.
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Сенатор Совета Федерации Вадим Тюльпанов скончался сегодня в Санкт-Петербурге. По предварительной информации, политик неудачно поскользнулся на мокром кафеле и ударился головой. Травма оказалась смертельной...»
Выяснились новые факты о личности предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова, который взорвался в метро Санкт-Петербурга. Оказалось, что молодой человек никогда не был гражданином Киргизии, и вместе с паспортом получил российское гражданство...»