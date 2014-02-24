ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

СК отреагировал на "странную" версию крушения Ту-154

15 марта 2017, среда, 22:01 – ИА СОЧИ-24


Следственный комитет прокомментировал информацию "Коммерсанта"
о причинах крушения Ту-154 над Черным морем. В СК отметили, что опубликованные
в СМИ гипотезы о возможных действиях экипажа или вероятных характеристиках
полета Ту-154 не подкреплены фактами и являются лишь личными суждениями авторов.Следствие продолжает расследование авиакатастрофы Ту-154 над
Черным морем. Причины трагедии устанавливаются, передает "Газета.Ru".Ранее СМИ распространили довольно странную версию
авиакатастрофы. По словам некоторых специалистов, пилот Ту-154 Роман Волков
перевел самолет в режим контролируемой посадки на воду. Что побудило командира
экипажа так поступить, не объяснялось.Напомним, крушение Ту-154 Минобороны произошло 25 декабря
2016 года недалеко от Сочи. Самолет рухнул в Черное море. Погибли все
находившиеся на борту 92 человека, в том числе журналисты федеральных каналов,
глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, руководитель и
артисты ансамбля имени Александрова.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
вчера, 22:15
В центре Москвы водитель сбил ехавшую по зебре на самокате девушку

В Москве у станции метро "Серпуховска" водитель сбил девушку, которая на самокате пересекала пешеходный переход..»

вчера, 22:14
В Зеленограде в ДТП с маршруткой пострадали трое

В Зеленограде произошло ДТП с участием иномарок Nissan и Volvo, а также маршрутки "Газель"..»

вчера, 22:01
СК отреагировал на "странную" версию крушения Ту-154

Следственный комитет прокомментировал информацию "Коммерсанта" о причинах крушения Ту-154 над Черным морем..»

вчера, 21:59
Грудастая медсестра стала звездой Сети за один день

Медсестра-азиатка за короткое время стала секс-символом. Карина Линн работает в тайваньской больнице...»

вчера, 21:58
Ревнивая жена показала "кузькину мать" мужу и любовнице

В баре бразильского Рио-Верде ревнивая женщина застала там своего мужа, обнимавшего любовницу. Разъяренная дамочка спихнула сидевшую на коленях мужа женщину и затеяла драку...»

вчера, 21:30
Гусман ждет атаку НАТО на детский "Голос"

Постоянный член жюри КВН Юлий Гусман высказался по поводу исследования НАТО, в котором российскую юмористическую передачу назвали секретным оружием Кремля. Режиссер пошутил, что программа задумывалась именно как "инструмент политической стратегической коммуникации"...»

вчера, 21:16
Зачем хитрая Меркель летит на поклон к Путину

Канцлер Германии Ангела Меркель в ближайшее время посетит Москву и встретится с президентом Владимиром Путиным. Для чего нужен этот визит остающейся без поддержки в своей стране Меркель, сможет ли она набрать политические очки у себя на родине после переговоров в Кремле?..»

вчера, 21:01
Зачем хитрая Меркель летит на поклон к Путину

Канцлер Германии Ангела Меркель в ближайшее время посетит Москву и встретится с президентом Владимиром Путиным. Для чего нужен этот визит остающейся без поддержки в своей стране Меркель, сможет ли она набрать политические очки у себя на родине после переговоров в Кремле?..»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
вчера, 22:15
В центре Москвы водитель сбил ехавшую по зебре на самокате девушку

В Москве у станции метро "Серпуховска" водитель сбил девушку, которая на самокате пересекала пешеходный переход..»

вчера, 22:14
В Зеленограде в ДТП с маршруткой пострадали трое

В Зеленограде произошло ДТП с участием иномарок Nissan и Volvo, а также маршрутки "Газель"..»

вчера, 22:01
СК отреагировал на "странную" версию крушения Ту-154

Следственный комитет прокомментировал информацию "Коммерсанта" о причинах крушения Ту-154 над Черным морем..»

вчера, 21:59
Грудастая медсестра стала звездой Сети за один день

Медсестра-азиатка за короткое время стала секс-символом. Карина Линн работает в тайваньской больнице...»

вчера, 21:58
Ревнивая жена показала "кузькину мать" мужу и любовнице

В баре бразильского Рио-Верде ревнивая женщина застала там своего мужа, обнимавшего любовницу. Разъяренная дамочка спихнула сидевшую на коленях мужа женщину и затеяла драку...»

вчера, 21:30
Гусман ждет атаку НАТО на детский "Голос"

Постоянный член жюри КВН Юлий Гусман высказался по поводу исследования НАТО, в котором российскую юмористическую передачу назвали секретным оружием Кремля. Режиссер пошутил, что программа задумывалась именно как "инструмент политической стратегической коммуникации"...»

вчера, 21:16
Зачем хитрая Меркель летит на поклон к Путину

Канцлер Германии Ангела Меркель в ближайшее время посетит Москву и встретится с президентом Владимиром Путиным. Для чего нужен этот визит остающейся без поддержки в своей стране Меркель, сможет ли она набрать политические очки у себя на родине после переговоров в Кремле?..»

вчера, 21:01
Зачем хитрая Меркель летит на поклон к Путину

Канцлер Германии Ангела Меркель в ближайшее время посетит Москву и встретится с президентом Владимиром Путиным. Для чего нужен этот визит остающейся без поддержки в своей стране Меркель, сможет ли она набрать политические очки у себя на родине после переговоров в Кремле?..»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.