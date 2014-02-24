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СК отреагировал на "странную" версию крушения Ту-154
15 марта 2017, среда, 22:01 – ИА СОЧИ-24
Следственный комитет прокомментировал информацию "Коммерсанта"
о причинах крушения Ту-154 над Черным морем. В СК отметили, что опубликованные
в СМИ гипотезы о возможных действиях экипажа или вероятных характеристиках
полета Ту-154 не подкреплены фактами и являются лишь личными суждениями авторов.Следствие продолжает расследование авиакатастрофы Ту-154 над
Черным морем. Причины трагедии устанавливаются, передает "Газета.Ru".Ранее СМИ распространили довольно странную версию
авиакатастрофы. По словам некоторых специалистов, пилот Ту-154 Роман Волков
перевел самолет в режим контролируемой посадки на воду. Что побудило командира
экипажа так поступить, не объяснялось.Напомним, крушение Ту-154 Минобороны произошло 25 декабря
2016 года недалеко от Сочи. Самолет рухнул в Черное море. Погибли все
находившиеся на борту 92 человека, в том числе журналисты федеральных каналов,
глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, руководитель и
артисты ансамбля имени Александрова.
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