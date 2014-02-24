Скончался помощник Михаила Горбачева Анатолий Черняев
13 марта 2017, понедельник, 13:16 – ИА СОЧИ-24
На 96-м году жизни скончался помощник бывшего президента СССР Михаила Горбачева Анатолий Черняев. Причина смерти политика не сообщается, пишет "Газета.ru". "Его вклад в формирование внешней политики перестройки, в демократизацию страны неоценим", – отметили в пресс-службе Горбачев-Фонда. Анатолий Черняев в 1986-1991 годах был помощником генерального секретаря ЦК КПСС, затем – президента СССР Михаила Горбачева по международным делам и считался одним из видных представителей либеральной части его окружения. С 1992 года руководил проектом "Документальная история перестройки. Внешняя политика перестройки".
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