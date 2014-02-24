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Скончался помощник Михаила Горбачева Анатолий Черняев

13 марта 2017, понедельник, 13:16 – ИА СОЧИ-24


На 96-м году жизни скончался помощник бывшего президента
СССР Михаила Горбачева Анатолий Черняев. Причина смерти политика не
сообщается, пишет "Газета.ru". "Его вклад в формирование внешней политики перестройки, в
демократизацию страны неоценим", – отметили в пресс-службе Горбачев-Фонда.
Анатолий Черняев в 1986-1991 годах был помощником генерального
секретаря ЦК КПСС, затем

президента СССР Михаила Горбачева по международным
делам и считался одним из видных представителей либеральной части его
окружения. С 1992 года руководил проектом "Документальная история перестройки. Внешняя политика перестройки".

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Ляшко и Тимошенко устроили "порку" Порошенко

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сегодня, 16:15
Нежный преступник ограбил офис микрозаймов в Москве

На один из столичных офисов микрозаймов напал вооруженный ножом грабитель. Необычно в этом преступлении то, что злоумышленник оказался очень вежливым...»

сегодня, 16:13
Грузчики украли из "Детского мира" Lego на 10 млн

Банда грузчиков и кладовщиков похитила из "Детского мира" комплекты конструкторов Lego на общую сумму в десять миллионов рублей. Часть украденных игрушек они дарили детям своих родственников...»

сегодня, 15:59
Из машины на заправке в Москве украли 150 тысяч долларов

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