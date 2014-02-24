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Скворцову рассмешил запрет курить в зависимости от возраста
13 января 2017, пятница, 16:43 – ИА СОЧИ-24
Глава Минздрава назвала положения проекта антитабачной концепции
гиперболизированными. Скворцова признала, что итоговый документ будет смягчен после всестороннего
обсуждения.
"Это звучит просто как гипербола, это
смешно", – цитирует министра RNS. По словам
Скворцовой, она выступает против подобных жестких запретов, а сам отказ от
курения в России должен произойти "спонтанно".
Она считает, что нельзя проводить
границу в разрешении на курение для тех, кто родился, к примеру, в 2012 и 2014
годах. "Но, скорее, мы ведь это обозначили, чтоб обозначить резкий вектор
в этом направлении. Чтобы дети с детства знали, что это вред", – передает слова министра ТАСС.
Вместе с тем меру, в рамках которой
упаковки сигарет будут производиться в намеренно отталкивающем цвете, министр
одобрила. "Еще больше действует, когда упаковка грязно-коричневого цвета,
которая не позволяет производителям какие-то свои знаки опознавательные
давать", – заявила Скворцова.
Как писали Dni.ru, в числе
предложений Минздрава обсуждалось также продление для курильщиков рабочего дня. Суточную продолжительность труда предложили увеличить
пропорционально времени, потраченному ими на перекуры. Соответствующее
предложение ведомство внесло в антитабачную концепцию на 2017–2022 годы.
Также Минздрав предлагает непрерывное повышение
ставок на табачную продукцию до уровня соответствующего налога в странах
Европейского региона Всемирной организации здравоохранения. В ведомстве считают, что
повышение цен на табачную продукцию ведет к снижению ее потребления.
Источник:
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