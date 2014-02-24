Служба в армии превратила механика в сексапильную модель
7 апреля 2017, пятница, 21:59 – СОЧИ-24
Служба в армии превратила механика в сексапильную модель
Американка Хоуп Ховард стала звездой соцсетей благодаря своим шикарным формам. Однако, чтобы достичь идеального тела 26-летней красотке пришлось пройти тяжелое испытание в виде военной службы в Афганистане. После окончания школы Хоуп сразу же решили пойти служить в армию США. Там будущая фитнес-модель освоила профессию автомеханика. В 19 лет красотка была командирована на службу в Афганистане. Там-то девушка и приобрела шикарный пресс, подтянутые ягодицы и сильные бедра. Дело в том, что ради собственной безопасности Хоуп пришлось целыми сутками держать в руках автомат М-16 и поднимать другие тяжести. Вернувшись после службы домой красотка увлеклась пауэрлифтингом, и за четыре года довела свои формы до совершенства, передает Daily Mail. Теперь Хоуп работает фитнес-инструктором и моделью, радуя поклонников многочисленными откровенными фотографиями. ъ На аккаунт американки в Instagram подписаны уже 617 тысяч человек. Отметим, что Хоуп с удовольствием демонстрирует фолловерам свои шикарные ягодицы и грудь. Армия США может по праву гордиться такими горячими солдатами.
Американка Хоуп Ховард стала звездой соцсетей благодаря своим шикарным формам. Однако, чтобы достичь идеального тела 26-летней красотке пришлось пройти тяжелое испытание в виде военной службы в Афганистане...»
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Американка Хоуп Ховард стала звездой соцсетей благодаря своим шикарным формам. Однако, чтобы достичь идеального тела 26-летней красотке пришлось пройти тяжелое испытание в виде военной службы в Афганистане...»
В беседе с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал о негативных последствиях американской атаки крылатыми ракетами базы правительственных войск Сирии в провинции Хомс..»
В полицию Екатеринбурга от руководителя службы безопасности жилищного комплекса "Миллениум" на улице Громова на юго-западе города поступило сообщение о том, что одного из его сотрудников обстреляли из неустановленного оружия во время планового обхода территории..»
Следователи продолжают выяснять подробности теракта, совершенного 3 апреля в метро Санкт-Петербурга. Как выяснилось, перед тем, как совершить самоподрыв смертник Акбаржон Джалилов сделал таинственный звонок в Москву...»
После ракетной атаки ВВС США на сирийскую базу в провинции Хомс Пентагон намерен восстановить контакты с российскими коллегами в рамках меморандума о предотвращении воздушных инцидентов, передает URA.Ru со ссылкой на официального представителя американского военного ведомства Мишель Балдансу..»