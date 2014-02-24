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Смертник Джалилов должен был взорваться с другом

7 апреля 2017, пятница, 09:45 – СОЧИ-24

Смертник Джалилов должен был взорваться с другом
Смертник Джалилов должен был взорваться с другом
В Петербурге у восьми задержанных пособников Акбаржона Джалилова изъята бомба, конструкция которой идентична устройству, найденному на "Площади Восстания". Предположительно, смертник оставил его для товарища.
На предполагаемых террористов следователи вышли, изучив
телефонные звонки Акбаржона Джалилова и его переписку в электронной почте.  Среди задержанных могут находиться два
несостоявшихся смертника, передает "Коммерсантъ".
По данным следствия, Джалилов должен был занести в метро две
бомбы, приводящиеся в действие нажатием кнопок. Одна предназначалась
ему, а вторая – подельнику, который планировал взорваться на другой
станции. Сообщник не явился, поэтому Джалилов избавился от лишнего взрывного устройства на "Площади Восстания" и сел с оставшимся в поезд.
У злоумышленников была и третья бомба, которую стражи порядка изъяли при задержании. Преступники хотели активировать ее недалеко от места траурных
мероприятий в память о жертвах теракта.
Напомним, что взрыв в метро Санкт-Петербурга прогремел около
14:40 мск 3 апреля на перегоне между "Технологическим институтом" и
"Сенной площадью". Следственный комитет квалифицировал происшествие
как теракт. Трагедия унесла 14 жизней, более 60 человек пострадали. Личность
предполагаемого смертника, который привел в действие бомбу, установлена: им
оказался 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Удар США по авиабазе ВВС Сирии назвали разовой акцией

Авиаудар США по сирийской базе ВВС, вероятно, был разовой акцией..»

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Улицы Москвы пережили экономический кризис..»

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Известный итальянский спортивный функционер Бруно Лубатти скончался после посадки на рейс Москва-Париж в аэропорту Шереметьево, передает La Stampa..»

сегодня, 12:01
Москвичка спасла выброшенных с 14 этажа котов

Родственники москвича после его смерти выбросили четырех кошек покойного с 14 этажа и пытались добить их палками. На помощь животным пришла неравнодушная соседка...»

сегодня, 12:01
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Вооруженные силы США в ночь на пятницу, 7 апреля, нанесли ракетный удар по территории Сирии. Союзники Вашингтона уже выступили с одобрением агрессивных действий американского лидера Дональда Трампа...»

сегодня, 11:29
Москва разорвала договоренности с агрессивным Вашингтоном

После обстрела аэродрома Шайрат в провинции Хомс, совершенного в ночь на 7 апреля, Россия приостановила действие заключенного с США меморандума по Сирии. Об этом официально сообщил МИД...»

сегодня, 11:29
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