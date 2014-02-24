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Смертник Джалилов должен был взорваться с другом
7 апреля 2017, пятница, 09:45 – СОЧИ-24
На предполагаемых террористов следователи вышли, изучив
телефонные звонки Акбаржона Джалилова и его переписку в электронной почте. Среди задержанных могут находиться два
несостоявшихся смертника, передает "Коммерсантъ".
По данным следствия, Джалилов должен был занести в метро две
бомбы, приводящиеся в действие нажатием кнопок. Одна предназначалась
ему, а вторая – подельнику, который планировал взорваться на другой
станции. Сообщник не явился, поэтому Джалилов избавился от лишнего взрывного устройства на "Площади Восстания" и сел с оставшимся в поезд.
У злоумышленников была и третья бомба, которую стражи порядка изъяли при задержании. Преступники хотели активировать ее недалеко от места траурных
мероприятий в память о жертвах теракта.
Напомним, что взрыв в метро Санкт-Петербурга прогремел около
14:40 мск 3 апреля на перегоне между "Технологическим институтом" и
"Сенной площадью". Следственный комитет квалифицировал происшествие
как теракт. Трагедия унесла 14 жизней, более 60 человек пострадали. Личность
предполагаемого смертника, который привел в действие бомбу, установлена: им
оказался 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.
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