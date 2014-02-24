Смертник Джалилов собирался взорвать другую станцию

5 апреля 2017, среда, 12:30 – СОЧИ-24



Смертник Джалилов собирался взорвать другую станцию

Акбаржон Джалилов, 3 апреля устроивший теракт в перегоне между "Сенной площадью" и "Технологическим институтом" в метро Санкт-Петербурга, долго выбирал станцию. Его целью могла стать "Петроградская".По данным спецслужб, за 40 минут до взрыва Акбаржон Джалилов пришел на "Петроградскую" и долго не садился в вагон. Судя по всему, 22-летний смертник не мог выбрать станцию и по этой причине провел некоторое время на синей ветке. Где террорист выходил до того, как определиться с местом преступления, пока не известно. "По камерам наблюдения спецслужбам и следователям данопоручение установить точный маршрут смертника", – цитирует собственный источникLife.ru. "В вагоне, по даннымоперативников, все десять минут Джалилов провел слева от входа", – уточнил собеседник.Напомним, что жертвами взрыва на перегоне между станциями "Сеннаяплощадь" и "Технологический институт" в петербургском метро стали 14 человек, 62 пассажирапострадали. Еще одно устройство было найдено на "Площади Восстания"– его удалось обезвредить.Как писали Dni.Ru,Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Террористическийакт". Бомбу привел в действие смертник из Средней Азии. Попредварительным данным, он имел связи с сирийскими боевиками.

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