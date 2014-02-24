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Смертник Джалилов собирался взорвать другую станцию
5 апреля 2017, среда, 12:30 – СОЧИ-24
По данным спецслужб, за 40 минут до взрыва Акбаржон Джалилов пришел на "Петроградскую" и долго не садился в вагон. Судя по всему, 22-летний смертник не мог выбрать станцию и по этой причине провел некоторое время на синей ветке. Где террорист выходил до того, как определиться с местом преступления, пока не известно. "По камерам наблюдения спецслужбам и следователям дано
поручение установить точный маршрут смертника", – цитирует собственный источник
Life.ru. "В вагоне, по данным
оперативников, все десять минут Джалилов провел слева от входа", – уточнил собеседник.
Напомним, что жертвами взрыва на перегоне между станциями "Сенная
площадь" и "Технологический институт" в петербургском метро стали 14 человек, 62 пассажира
пострадали. Еще одно устройство было найдено на "Площади Восстания"
– его удалось обезвредить.
Как писали Dni.Ru,
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Террористический
акт". Бомбу привел в действие смертник из Средней Азии. По
предварительным данным, он имел связи с сирийскими боевиками.
Источник:
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