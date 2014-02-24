Смертник Джалилов стал жертвой предательства

6 апреля 2017, четверг, 12:46 – СОЧИ-24



Смертник Джалилов стал жертвой предательства

По одной из версий следствия, устроивший 3 апреля теракт в петербургском метро Акбаржон Джалилов не собирался подрываться. Правоохранители считают, что молодого человека использовали в качестве "живой бомбы" без его ведома.По мнению полицейских, поведение Джалилова "неукладывается в сценарий со смертником". Это подтверждают разные факты."Множество фактов свидетельствует о том, что предполагаемыйтеррорист-смертник, скорее всего, не собирался подрываться, а должен былзаложить бомбы в двух местах в метро и скрыться", – сообщает "Интерфакс" соссылкой на собственный источник. По его данным, сообщники террориста использовалиДжалилова "втемную".Возможно, по плану преступников молодойчеловек должен был оставить одно устройство на станции. Оно приводится вдействие после взрыва второй бомбы, которую предполагалосьзаложить в вагоне. Террористы рассчитывали, что после этого пассажиров на всех станциях охватит паника, в том числе и там, где оставлена первая бомба. В этом случае количество жертв было бы в разы больше. По мнению эксперта, то, что сторонником радикального ислама Джалилов стал лишь некоторое время назад, а также его поведение в последнее время, "не укладывается в сценарий со смертником". Он добавил, что террористов готовят "специально и долго".Источник предположил, что в функции Джалилова входилоизготовление бомб и их закладка в местах массового скопления людей."Взрывные устройства должны были быть приведены в действие дистанционно спомощью звонка с мобильного телефона", – отметил он. Такжевыяснилось, что спецслужбы установили личности знакомых террориста Акбаржона Джалилова. Это несколько граждан среднеазиатскихреспублик. Их имена неназываются. "В ходе обысковв квартире, где проживали эти лица, обнаружены предметы, имеющие значение длярасследования. Все они изъяты и направлены на исследование", – сообщает официальныйпредставитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Напомним, что трагедия в подземке Санкт-Петербурга произошла 3 апреля около 15:00 мск. Взрыв прогремел на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Бомба сдетонировала в третьем вагоне сразу после отправления поезда. Машинист не остановил состав и доехал по следующей платформы. Погибли 14 человек, более 60 пострадали.Ранее Следственный комитет назвал имя устроившего взрыв террориста.Им оказался уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения.Правоохранительные органы разыскивают его сообщников.

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