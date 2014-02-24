Сноубордист из Москвы погиб на запрещенном склоне под Нальчиком

25 февраля 2017, суббота, 11:28 – ИА СОЧИ-24

В Кабардино-Балкарии погиб сноубордист из Москвы. Мужчинасорвался с запрещенного для катания склона горы Чегет, передает РИА Новости.По предварительным данным, спортсмен в ходе спуска на сноубордевышел за пределы трассы и на высоте 2800 метров сорвался со скалы. Спасатели доставилитело погибшего к подножию горы. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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