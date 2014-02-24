ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Собака 20 часов грела парализованного хозяина на морозе

11 января 2017, среда, 10:44 – ИА СОЧИ-24

Собака 20 часов грела парализованного хозяина на морозе
Собака 20 часов грела парализованного хозяина на морозе
Необычная история приключилась с жителем округа Эммет (американский штат Мичиган) в новогоднюю ночь. Мужчина запросто мог погибнуть от холода, если бы на помощь ему не пришел преданный домашний питомец.
Вечером 31 декабря Боб находился дома вместе со своим золотистым ретривером ко кличке Келси. Мужчина смотрел футбол, но во время перерыва решил выбежать на улицу за дровами для камина, сообщает KPIC. В этот момент он поскользнулся и упал, сломав шейные позвонки.Боб попытался позвать на помощь, но его соседи живут достаточно далеко и услышать его крики не могли. Мужчина лежал парализованный на снегу, рискуя замерзнуть насмерть, однако ему на помощь пришла Келси. Собака на протяжении почти 20 часов лежала на хозяине, облизывая его руки и лицо, чтобы согреть. К утру у мужчины сел голос и он уже не мог кричать. Однако Келси ни на минуту не прекращала лаять. В конце концов, к вечеру первого января зов Келси услышал сосед, который и вызвал скорую помощь. Теперь Боб безмерно благодарен собаке за то, что именно она спасла его от нелепой смерти. "Я был очень удивлен тем, что не получил никаких обморожений. Я уверен, что эта заслуга Келси, которая держала меня в тепле и безопасности", – отметил мужчина. После проведенной операции состояние Боба стабилизировалось. Он уже может двигать всеми конечностями и сейчас проходит курс интенсивной терапии. 

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 13:14
В Сети вспомнили о "трехногой" азиатке

Снимки с оптическими иллюзиями всегда пользуются бешеной популярностью в Сети, набирая сотни тысяч просмотров и комментариев. Отдохнув после новогодних праздников, пользователи вновь попытались разгадать одну из популярных фотографий такого рода...»

сегодня, 13:13
Песков резко ответил на новые санкции Запада

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новые санкции, которые Вашингтон готовится ввести против Москвы. Он высказал сожаление по поводу действий некоторых американских политиков и выразил надежду, что рано или поздно на западе возобладает здравый смысл...»

сегодня, 13:00
В смерти Елизаветы II обвинили русских

Известие о смерти королевы Великобритании Елизаветы II опубликовали российские хакеры, уверяют западные издания. Как утверждает газета Daily Express, за распространение новости ответственны "прокремлевские сайты"...»

сегодня, 13:00
Путин проигнорирует Мюнхенскую конференцию по безопасности

В графике президента России Владимира Путина Мюнхенская конференция по вопросам политики безопасности в феврале 2017 года не значится, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков..»

сегодня, 12:43
"Верка Сердючка" выколола себе глаз ложкой после драки

Двойник Верки Сердючки подрался с посетителем одного из ресторанов столицы. После этого он попытался покончить жизнь самоубийством, а после неудачной попытки суицида он выколол свои глаза ложкой...»

сегодня, 12:31
Полиция поймала толкнувшего друга под поезд в метро

В Северной столице задержан молодой человек, который подозревается в том, что толкнул друга под поезд на станции метро "Площадь Александра Невского", сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу..»

сегодня, 12:29
Володин открыл весеннюю сессию Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин открыл сегодня весеннюю сессию нижней палаты российского парламента. В своем выступлении перед депутатами он рассказал о приоритетах в работе законодательного собрания на ближайшие месяцы, а также тех нюансах, на которые депутатам следует обратить как можно более пристальное внимание...»

сегодня, 12:29
Психиатры потребовали отменить новогодние каникулы

Медики предупреждают: за зимние праздники человек может набрать до десяти избыточных килограммов. Чтобы избежать нежелательной прибавки в весе, психиатры предложили россиянам отказаться от длительных новогодних праздников...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 13:14
В Сети вспомнили о "трехногой" азиатке

Снимки с оптическими иллюзиями всегда пользуются бешеной популярностью в Сети, набирая сотни тысяч просмотров и комментариев. Отдохнув после новогодних праздников, пользователи вновь попытались разгадать одну из популярных фотографий такого рода...»

сегодня, 13:13
Песков резко ответил на новые санкции Запада

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новые санкции, которые Вашингтон готовится ввести против Москвы. Он высказал сожаление по поводу действий некоторых американских политиков и выразил надежду, что рано или поздно на западе возобладает здравый смысл...»

сегодня, 13:00
В смерти Елизаветы II обвинили русских

Известие о смерти королевы Великобритании Елизаветы II опубликовали российские хакеры, уверяют западные издания. Как утверждает газета Daily Express, за распространение новости ответственны "прокремлевские сайты"...»

сегодня, 13:00
Путин проигнорирует Мюнхенскую конференцию по безопасности

В графике президента России Владимира Путина Мюнхенская конференция по вопросам политики безопасности в феврале 2017 года не значится, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков..»

сегодня, 12:43
"Верка Сердючка" выколола себе глаз ложкой после драки

Двойник Верки Сердючки подрался с посетителем одного из ресторанов столицы. После этого он попытался покончить жизнь самоубийством, а после неудачной попытки суицида он выколол свои глаза ложкой...»

сегодня, 12:31
Полиция поймала толкнувшего друга под поезд в метро

В Северной столице задержан молодой человек, который подозревается в том, что толкнул друга под поезд на станции метро "Площадь Александра Невского", сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу..»

сегодня, 12:29
Володин открыл весеннюю сессию Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин открыл сегодня весеннюю сессию нижней палаты российского парламента. В своем выступлении перед депутатами он рассказал о приоритетах в работе законодательного собрания на ближайшие месяцы, а также тех нюансах, на которые депутатам следует обратить как можно более пристальное внимание...»

сегодня, 12:29
Психиатры потребовали отменить новогодние каникулы

Медики предупреждают: за зимние праздники человек может набрать до десяти избыточных килограммов. Чтобы избежать нежелательной прибавки в весе, психиатры предложили россиянам отказаться от длительных новогодних праздников...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.