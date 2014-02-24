Собака 20 часов грела парализованного хозяина на морозе
11 января 2017, среда, 10:44 – ИА СОЧИ-24
Собака 20 часов грела парализованного хозяина на морозе
Необычная история приключилась с жителем округа Эммет (американский штат Мичиган) в новогоднюю ночь. Мужчина запросто мог погибнуть от холода, если бы на помощь ему не пришел преданный домашний питомец. Вечером 31 декабря Боб находился дома вместе со своим золотистым ретривером ко кличке Келси. Мужчина смотрел футбол, но во время перерыва решил выбежать на улицу за дровами для камина, сообщает KPIC. В этот момент он поскользнулся и упал, сломав шейные позвонки.Боб попытался позвать на помощь, но его соседи живут достаточно далеко и услышать его крики не могли. Мужчина лежал парализованный на снегу, рискуя замерзнуть насмерть, однако ему на помощь пришла Келси. Собака на протяжении почти 20 часов лежала на хозяине, облизывая его руки и лицо, чтобы согреть. К утру у мужчины сел голос и он уже не мог кричать. Однако Келси ни на минуту не прекращала лаять. В конце концов, к вечеру первого января зов Келси услышал сосед, который и вызвал скорую помощь. Теперь Боб безмерно благодарен собаке за то, что именно она спасла его от нелепой смерти. "Я был очень удивлен тем, что не получил никаких обморожений. Я уверен, что эта заслуга Келси, которая держала меня в тепле и безопасности", – отметил мужчина. После проведенной операции состояние Боба стабилизировалось. Он уже может двигать всеми конечностями и сейчас проходит курс интенсивной терапии.
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Известие о смерти королевы Великобритании Елизаветы II опубликовали российские хакеры, уверяют западные издания. Как утверждает газета Daily Express, за распространение новости ответственны "прокремлевские сайты"...»
В Северной столице задержан молодой человек, который подозревается в том, что толкнул друга под поезд на станции метро "Площадь Александра Невского", сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу..»
Спикер Госдумы Вячеслав Володин открыл сегодня весеннюю сессию нижней палаты российского парламента. В своем выступлении перед депутатами он рассказал о приоритетах в работе законодательного собрания на ближайшие месяцы, а также тех нюансах, на которые депутатам следует обратить как можно более пристальное внимание...»
Медики предупреждают: за зимние праздники человек может набрать до десяти избыточных килограммов. Чтобы избежать нежелательной прибавки в весе, психиатры предложили россиянам отказаться от длительных новогодних праздников...»