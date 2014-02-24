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Соцсетями запретят пользоваться без паспорта
5 апреля 2017, среда, 09:44 – СОЧИ-24
Документ "О правовом регулировании деятельности
социальных сетей", устанавливающий строгий порядок допуска и идентификации
пользователей, разработало Заксобрание Ленинградской области. Согласно законопроекту, можно будет создать только одну страницу и только под настоящими именем и фамилией. Если владелец сервиса при регистрации
не проверит паспортные данные у российских и иностранных граждан, он будет оштрафован на
сумму до 300 тысяч рублей. Если пользователь не сообщит об изменении
данных или умышленно даст недостоверные сведения, ему грозит штраф до трех
тысяч рублей, пишет газета "Известия".
Кроме того, документ запрещает распространение
информации о несанкционированных собраниях и митингах. Нельзя разглашать любые данные (текст, фото, видео), пропагандирующие национальную и иную
нетерпимость, употребление алкогольной и табачной продукции, нетрадиционные
сексуальные отношения и прочее. Также недопустимо публиковать переписку с
другими пользователями без их согласия.
"Ради общественной безопасности необходимо ввести принцип
поголовной верификации пользователей. Это можно сделать только с момента
получения гражданином паспорта – с 14 лет. Никто не пытается ввести цензуру или
ограничить свободу слова. Верификация и строгий контроль за подлинностью имен
лишь усилят цену собственного мнения и виртуального общения", – пояснил один из
авторов законопроекта, депутат Заксобрания Ленобласти Владимир Петров.
Источник:
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