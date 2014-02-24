ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Соцсетями запретят пользоваться без паспорта

5 апреля 2017, среда, 09:44 – СОЧИ-24

Соцсетями запретят пользоваться без паспорта
Соцсетями запретят пользоваться без паспорта
Вход в соцсети могут закрыть для детей до 14 лет. А новым пользователям при регистрации страницы придется предоставить паспортные данные.
Документ "О правовом регулировании деятельности
социальных сетей", устанавливающий строгий порядок допуска и идентификации
пользователей, разработало Заксобрание Ленинградской области. Согласно законопроекту, можно будет создать только одну страницу и только под настоящими именем и фамилией. Если владелец сервиса при регистрации
не проверит паспортные данные у российских и иностранных граждан, он будет оштрафован на
сумму до 300 тысяч рублей. Если пользователь не сообщит об изменении
данных или умышленно даст недостоверные сведения, ему грозит штраф до трех
тысяч рублей, пишет газета "Известия".
Кроме того, документ запрещает распространение
информации о несанкционированных собраниях и митингах. Нельзя разглашать любые данные (текст, фото, видео), пропагандирующие национальную и иную
нетерпимость, употребление алкогольной и табачной продукции, нетрадиционные
сексуальные отношения и прочее. Также недопустимо публиковать переписку с
другими пользователями без их согласия.
"Ради общественной безопасности необходимо ввести принцип
поголовной верификации пользователей. Это можно сделать только с момента
получения гражданином паспорта – с 14 лет. Никто не пытается ввести цензуру или
ограничить свободу слова. Верификация и строгий контроль за подлинностью имен
лишь усилят цену собственного мнения и виртуального общения", – пояснил один из
авторов законопроекта, депутат Заксобрания Ленобласти Владимир Петров.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 13:58
Порошенко выставил себя на посмешище из-за Гайдар

Президент Украины Петр Порошенко назначил бывшего вице-губернатора Кировской области Марию Гайдар своим внештатным советником. Политологи между тем отмечают, что таким назначением украинский лидер в очередной раз поставил себя в неловкое положение...»

сегодня, 13:29
При теракте в метро трое погибли под колесами поезда

Во время теракта в петербургском метро три человека выпали из вагона на рельсы. Они погибли под колесами поезда...»

сегодня, 13:29
Труп россиянки в чемодане выбросила в море ее мать

Мать избавилась от умершей 27-летней россиянки, выкинув ее тело в чемодане в море. Страшная находка была обнаружена в порту итальянского города Римини...»

сегодня, 13:16
На желтой ветке московского метро заговорили на английском

На Калининско-Солнцевской линии столичного метрополитена начали дублировать объявления станций на английском языке..»

сегодня, 13:01
Захарова восхитилась "бесстыжим" снимком Симоньян

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала переполох в сенате США из-за совместного фото главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян и президента Владимира Путина. По ее словам, снимок демонстрирует, что женщинам в России доверяют по-настоящему сложные и не имеющие аналогов проекты...»

сегодня, 12:59
Володин предложил обсудить молодежную политику

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил провести в нижней палате парламентские слушания, посвященные молодежной политике. Ориентировочная дата мероприятия – 18 мая...»

сегодня, 12:45
Старушка-хохотушка сняла на видео издевательство над мужем

Веселая пожилая британка разыграла своего мужа, показав ему известный издевательский фокус. Благодаря своему чувству юмора и заразительному смеху пара прославилась в Сети...»

сегодня, 12:45
В Петербурге после взрыва задержали шесть террористов

В Петербурге по подозрению в содействии террористам задержаны шесть человек..»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 13:58
Порошенко выставил себя на посмешище из-за Гайдар

Президент Украины Петр Порошенко назначил бывшего вице-губернатора Кировской области Марию Гайдар своим внештатным советником. Политологи между тем отмечают, что таким назначением украинский лидер в очередной раз поставил себя в неловкое положение...»

сегодня, 13:29
При теракте в метро трое погибли под колесами поезда

Во время теракта в петербургском метро три человека выпали из вагона на рельсы. Они погибли под колесами поезда...»

сегодня, 13:29
Труп россиянки в чемодане выбросила в море ее мать

Мать избавилась от умершей 27-летней россиянки, выкинув ее тело в чемодане в море. Страшная находка была обнаружена в порту итальянского города Римини...»

сегодня, 13:16
На желтой ветке московского метро заговорили на английском

На Калининско-Солнцевской линии столичного метрополитена начали дублировать объявления станций на английском языке..»

сегодня, 13:01
Захарова восхитилась "бесстыжим" снимком Симоньян

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала переполох в сенате США из-за совместного фото главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян и президента Владимира Путина. По ее словам, снимок демонстрирует, что женщинам в России доверяют по-настоящему сложные и не имеющие аналогов проекты...»

сегодня, 12:59
Володин предложил обсудить молодежную политику

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил провести в нижней палате парламентские слушания, посвященные молодежной политике. Ориентировочная дата мероприятия – 18 мая...»

сегодня, 12:45
Старушка-хохотушка сняла на видео издевательство над мужем

Веселая пожилая британка разыграла своего мужа, показав ему известный издевательский фокус. Благодаря своему чувству юмора и заразительному смеху пара прославилась в Сети...»

сегодня, 12:45
В Петербурге после взрыва задержали шесть террористов

В Петербурге по подозрению в содействии террористам задержаны шесть человек..»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.