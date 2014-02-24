Соцсетями запретят пользоваться без паспорта

5 апреля 2017, среда, 09:44 – СОЧИ-24



Соцсетями запретят пользоваться без паспорта

Вход в соцсети могут закрыть для детей до 14 лет. А новым пользователям при регистрации страницы придется предоставить паспортные данные.Документ "О правовом регулировании деятельностисоциальных сетей", устанавливающий строгий порядок допуска и идентификациипользователей, разработало Заксобрание Ленинградской области. Согласно законопроекту, можно будет создать только одну страницу и только под настоящими именем и фамилией. Если владелец сервиса при регистрациине проверит паспортные данные у российских и иностранных граждан, он будет оштрафован насумму до 300 тысяч рублей. Если пользователь не сообщит об измененииданных или умышленно даст недостоверные сведения, ему грозит штраф до трехтысяч рублей, пишет газета "Известия".Кроме того, документ запрещает распространениеинформации о несанкционированных собраниях и митингах. Нельзя разглашать любые данные (текст, фото, видео), пропагандирующие национальную и инуюнетерпимость, употребление алкогольной и табачной продукции, нетрадиционныесексуальные отношения и прочее. Также недопустимо публиковать переписку сдругими пользователями без их согласия."Ради общественной безопасности необходимо ввести принциппоголовной верификации пользователей. Это можно сделать только с моментаполучения гражданином паспорта – с 14 лет. Никто не пытается ввести цензуру илиограничить свободу слова. Верификация и строгий контроль за подлинностью именлишь усилят цену собственного мнения и виртуального общения", – пояснил один изавторов законопроекта, депутат Заксобрания Ленобласти Владимир Петров.

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