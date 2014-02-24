Соратник Порошенко проговорился о его вранье

3 апреля 2017, понедельник, 14:13 – СОЧИ-24



Соратник Порошенко проговорился о его вранье

Слова генерального прокурора Украины Юрия Луценко о нежелании Киева предоставлять амнистию ополченцам говорят об окончательном отказе выполнять минские договоренности. Такое мнение высказал российский политолог и публицист Армен Гаспарян."Вне всякого сомнения, германский обыватель получил очередное подтверждение того, что Украина ни в коем случае не будет выполнять минские соглашения", – прокомментировал аналитик слова Луценко, сказанные им в интервью немецкому изданию Bild. По словам Гаспаряна, всем и раньше было понятно, что Киев не собирается исполнять взятые на себя обязательства в рамках мирного урегулирования в Донбассе. Однако теперь, подчеркнул политолог, украинское руководство это фактически признало. Кроме того, утверждает эксперт, время для таких заявлений выбрано не случайно. "Сейчас же для них (руководства в Киеве. – Прим. ред.) очень хорошее время с этой точки зрения. Олланд – уходящая натура, кто победит на президентских выборах во Франции, пока неизвестно. В Германии тоже предстоят выборы, и шансы Меркель тоже не стопроцентны. Поэтому Украина, конечно, будет этим пользоваться", – уверен Гаспарян. Ранее в интервью изданию Bild Луценко заявил, что Украина отказывается выполнять пятый пункт минских соглашений, который предполагает амнистию всех участвовавших в ополчении граждан страны. Генпрокурор заявил, что подобные меры не могут распространяться на всех без исключения военнослужащих армий самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.По его словам, дело каждого из них необходимо рассматривать в суде, и если будет установлено, что ополченец не совершал серьезных преступлений, ему может быть предоставлена амнистия. При этом украинский генпрокурор заявил, что эта мера в любом случае не будет распространяться на лидеров ДНР и ЛНР Александра Захарченко и Игоря Плотницкого. Таким образом, Киев фактически признался, что не собирается исполнять взятые на себя обязательства по урегулированию ситуации на востоке страны. При этом ранее украинское руководство регулярно подтверждало приверженность минским соглашениям, в то же время не забывая обвинять Москву в якобы саботаже этих договоренностей. Россия, в свою очередь, неоднократно повторяла, что не является стороной конфликта.Как отмечают эксперты, подобная позиция Киева – вызов всем сторонам, которые подписали минские соглашения, а значит, и гарантировали их выполнение. В особенности это касается других участников так называемого нормандского формата – Франции и Германии. По мнению политологов, слова Луценко "откроют глаза" Берлину и Парижу на реальные намерения Киева. Между тем очередное перемирие на линии соприкосновения в Донбассе, которое должно было вступить в силу с субботы, 1 апреля, не продержалось и двух часов. Украинские силовики в очередной раз обстреляли позиции ополченцев, а также населенные пункты из крупнокалиберной артиллерии и минометов.

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