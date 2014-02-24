Спасением от ожирения признали открытое окно

Голландские ученые установили зависимость возникновения ожирения от среднесуточной температуры в жилых помещениях. Согласно исследованию, ночное проветривание квартиры снижает риск появления лишнего жира. Исследователи проанализировали среднюю температуру воздуха в 50 американских штатах, а также на Виргинских островах, в Пуэрто-Рико и на острове Гуам. Они соотнесли эти данные с медицинской статистикой заболеваемости и установили, что жаркая погода провоцирует появление ожирения и диабета II типа.Эксперты уточнили, что с каждым градусом число заболевших диабетом вырастает на 0,314 в отношении на тысячу человек. Следовательно, длительное пребывание в теплых помещениях становится причиной ожирения у тысяч людей ежегодно по всему миру, сообщает "Газета.ru".Ученые отметили, что в человеческом организме образуются белый и коричневый жиры. В первом накапливаются калории, в то время как второй перерабатывается в энергию, часть которой идет на обогрев тела.При стабильно высокой температуре больших затрат энергии на обогрев тела не требуется, что приводит к дополнительному накоплению калорий, увеличению веса и последующему развитию диабета. Охлаждение организма наоборот приводит к ускорению метаболизма примерно в три раза, озноб помогает потерять около 400 калорий в час. Напомним, ранее ученые установили генетическую природу накопления жировой массы. Они отметили, что вариант гена FTO, определяющий склонность к ожирению, обнаружен у 82% испытуемых.
Голландские ученые установили зависимость возникновения ожирения от среднесуточной температуры в жилых помещениях. Согласно исследованию, ночное проветривание квартиры снижает риск появления лишнего жира...»
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Голландские ученые установили зависимость возникновения ожирения от среднесуточной температуры в жилых помещениях. Согласно исследованию, ночное проветривание квартиры снижает риск появления лишнего жира...»
Украинский политолог Кость Бондаренко заявил, что президент страны Петр Порошенко может дать российской певице Юлии Самойловой право на разовое разрешение на въезд для участия на "Евровидении", от которого ее отстранила Служба безопасности Украины (СБУ). Это возможно, если деятели мировой культуры составят коллективное письмо в ее поддержку...»
Народный депутат Рады, капитан Надежда Савченко продолжает осваивать женственный стиль в одежде. Украинка появилась в парламенте в туфлях на каблуках и элегантном темном пуховике итальянского бренда...»
Экс-телохранитель Адольфа Гитлера Рохус Миш поведал о подробностях смерти фюрера на страницах своей книги "Последний свидетель Гитлера". Она впервые вышла на английском языке и теперь станет достоянием более широкого круга читателей по всему миру...»