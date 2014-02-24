Спасением от ожирения признали открытое окно

21 марта 2017, вторник, 21:58 – ИА СОЧИ-24



Спасением от ожирения признали открытое окно

Голландские ученые установили зависимость возникновения ожирения от среднесуточной температуры в жилых помещениях. Согласно исследованию, ночное проветривание квартиры снижает риск появления лишнего жира.Исследователи проанализировали среднюю температуру воздуха в 50 американских штатах, а также на Виргинских островах, в Пуэрто-Рико и на острове Гуам. Они соотнесли эти данные с медицинской статистикой заболеваемости и установили, что жаркая погода провоцирует появление ожирения и диабета II типа.Эксперты уточнили, что с каждым градусом число заболевших диабетом вырастает на 0,314в отношении на тысячу человек. Следовательно, длительное пребывание в теплых помещениях становится причиной ожирения у тысяч людей ежегодно по всему миру, сообщает "Газета.ru".Ученые отметили, что в человеческом организме образуются белый и коричневый жиры. В первом накапливаются калории, в то время как второй перерабатывается в энергию, часть которой идет на обогрев тела.При стабильно высокой температуре больших затрат энергии на обогрев тела не требуется, что приводит к дополнительному накоплению калорий, увеличению веса и последующему развитию диабета. Охлаждение организма наоборот приводит к ускорению метаболизма примерно в три раза, озноб помогает потерять около 400 калорий в час. Напомним, ранее ученые установили генетическую природу накопления жировой массы. Они отметили, что вариант гена FTO, определяющий склонность к ожирению, обнаружен у 82% испытуемых.

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