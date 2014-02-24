СПЧ: дети – не стройматериал для баррикад

1 апреля 2017, суббота, 14:14 – СОЧИ-24



СПЧ: дети – не стройматериал для баррикад

Призывы к несовершеннолетним выходить на акции протеста недопустимы. Дети – не строительный материал для баррикад, заявили в Совете по правам человека.Подростки, принявшие участие в несанкционированных митингах в российских городах 26 марта, откликнулись на безответственный призыв взрослых. Члены Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека обеспокоены продолжающейся в социальных сетях кампанией по проведению в ближайшие дни массовых протестных акций школьников и студентов, говорится в заявлении СПЧ.Члены Совета подчеркивают: в Декларации прав ребенка четко прописано, что несовершеннолетний должен быть защищен от всех форм эксплуатации. "Сегодня мы должны прямо заявить о недопустимости политической эксплуатации детей", – сказано в документе, подписанном 14 членами СПЧ.Напомним, в Кремле заявили, что несанкционированный митинг, прошедший в воскресенье в центре Москвы – это провокация, участников акции обманули. Представитель Кремля подчеркнул, что органы правопорядка в той ситуации действовали корректно, высокопрофессионально и законно.В обращении, которое опубликовала на сайте СПЧ член Совета Ирина Киркора, подчеркивается, что дети – это не строительный материал для возведения баррикад. "Дети – это будущая Россия, которая должна вырасти не запуганной, забитой и легко манипулируемой, а свободной, эрудированной, с чувством собственного достоинства, с деятельной любовью к Родине", – отмечается в документе.31 марта член Совета по правам человека при президенте России Раиса Лукотцова заявила, что считает необходимым запретить детям младше 14 лет участвовать в политических акциях. "Какие именно это будут изменения, пока говорить рано, однако я бы запретила детям до 14 лет вообще участвовать в политических мероприятиях. Надо обсуждать, но то, что подобный запрет должен быть закреплён в законодательстве – это точно", – заявила представитель СПЧ.

СОЧИ 24