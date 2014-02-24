Спецслужбы назвали причины крушения Ту-154

Спецслужбы продолжают расследование авиакатастрофы самолета Ту-154 в Сочи. По словам экспертов, версия теракта наименее вероятна, так как взрыв лайнера не смог бы остаться незамеченным властями соседних стран. Как объяснил высокопоставленный сотрудник силовых структур, теракт в самолете Минобороны Россия просто не смогла бы утаить от стран НАТО, которые пристально следят за всеми передвижениями в районе Сирии, пишет газета "Коммерсантъ". Таким образом, взрыв на борту лайнера непременно был бы зафиксирован системами наблюдения в Турции, Грузии или на Украине.Кроме того, эксперт подчеркнул, что если бы причиной крушения была бомба, то Ту-154 разрушился бы при ударе о воду, однако этого не произошло. Кроме того, спецслужбы заявили, что и пассажиры, и багаж лайнера тщательно досматривались,. "Планировалась его дозаправка в Моздоке, но из-за погодных условий она была перенесена в Адлер, и таким образом, сведений о том, что самолет будет дозаправляться в аэропорту Сочи, заранее не было", – цитирует "Интерфакс" анонимный источник. Кроме того, известно, что в Адлере Ту-154 был взят под охрану. Из самолета выходил только штурман, питание на борт не подавалось, а дозаправка осуществлялась штатным персоналом. Другие специалисты отмечают, что самолет мог разбиться из-за неисправности закрылков или стабилизатора.
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Бортовые самописцы потерпевшего крушение в районе Сочи самолета Ту-154 не были оборудованы радиомаяками, их будут искать с помощью радиолокаторов. При этом, как сообщил источник в силовых структурах, большинство тел погибших могут находиться внутри фюзеляжа воздушного судна...»
Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин прокомментировал гибель известной правозащитницы и общественного деятели Елизаветы Глинки. По его словам, она без колебаний могла пойти под пули и снаряды ради спасения людей...»
Помощница врача-реаниматолога Елизаветы Глинки, более известной как Доктор Лиза, сообщила о последней воле начальницы. По ее словам, Глинка на случай смерти просила не допускать журналистов до своих юных подопечных...»
Москвичи весь день несут цветы в знак своей скорби по погибшим в авиакатастрофе Ту-154, унесшей жизни более 90 человек. Со всего города люди стекаются к телецентру "Останкино", зданию ансамбля имени Александрова и благотворительному фонду Елизаветы Глинки...»