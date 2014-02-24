Спецслужбы предотвратили теракт в Москве на 8 марта
15 марта 2017, среда, 08:29 – ИА СОЧИ-24
Спецслужбы предотвратили теракт в Москве на 8 марта
Сторонник запрещенной в России группировки "Исламское государство" пытался устроить теракт в столице во время праздничных гуляний. Неудавшемуся смертнику грозит пожизненный срок. По данным спецслужб, взрыв в Москве намеревался устроить 23-летний гражданин Таджикистана Изаттило М. Он прибыл из Стамбула в столицу России в начале марта.Предположительно, боевики "ИГ" готовили своего рода "подарок" к Международному женскому дню. Спецслужбы нарушили планы преступников: неудавшегося смертника задержали прямо в аэропорту.На допросе Изаттило понял, что его хотят депортировать в Таджикистан, где грозит пожизненный срок, и попытался покончить с собой. В результате он был доставлен в больницу, а сотрудники спецслужб начали доследственную проверку.Выяснилось, что Изаттило успел повоевать в Сирии. Позже он признался, что хотел устроить теракт в российской столице. Теперь правоохранители разыскивают пособников неудачливого террориста, пишет газета "Известия".В спецслужбах отметили, что на территории Москвы и области действуют несколько "спящих" ячеек "Исламского государства". Члены этих организаций ждут указаний от центрального аппарата и распространяют агитационные материалы.Напомним, что запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" за последние несколько лет захватила обширные территории на Ближнем и Среднем Востоке и приобрела значительное влияние. Для борьбы с экстремистами была создана международная коалиция во главе с США. Россия ведет войну с исламистами, оказывая помощь правительственной армии Сирии.
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32-летний уроженец Северного Кавказа, промышлявший в Москве квартирными кражами, при очередной попытке поживиться за чужой счет неожиданно для себя потерпел неудачу. Ограбить еще одну квартиру в столице ему помешала... такса...»
Петр Порошенко намерен взыскать убытки, понесенные Украиной из-за блокады. Расплачиваться за все, по мнению украинского президента, должны не только республики Донбасса, но и партии "Батькивщина" и "Самопомощь"...»
Количество украинцев, которые желают поехать на заработки в Россию, за последнее время сократилось в четыре раза. Об этом на основе проведенного социологического исследования сообщила экспертная группа "Рейтинг"...»