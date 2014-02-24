Спецслужбы знали о готовящихся в Петербурге терактах

4 апреля 2017, вторник, 10:15 – СОЧИ-24



Спецслужбы знали о готовящихся в Петербурге терактах

Спецслужбам было известно о том, что в Северной столице готовится серия терактов. Однако предотвратить взрыв в метро они не успели.О готовящихся взрывах силовикам рассказал мужчина, сотрудничавший с запрещенной в России террористической группировкой"Исламское государство". Он был задержан после возвращения из Сирии.Осведомитель занималнизшую ступень в иерархии боевиков. Он знал некоторых участников теракта,но держал с ними связь по телефону и полной информацией о запланированном преступлении не располагал, сообщает URA.RU.Силовики определили номера мобильных телефонов террористов. Однако личности злоумышленников установить не удалось: сим-карты они купили на рынке бездокументов. Спецслужбы прослушивали боевиков, чтобы выяснить подробности планов, но те говорили лишь короткимифразами.После первого взрыва на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" преступники прекратили общаться по телефону, поскольку силовики заблокировали номера. Запаниковавший второй исполнительоставил сумку с бомбой под лавкой на "Площади Восстания".Напомним, что3 апреля около 14:30 мскв метро Санкт-Петербурга на перегоне между "Сенной площадью"и "Технологическим институтом" прогремел взрывв поезде. По последним официальным данным, 11 человек погибли, 51 госпитализирован. Следственныйкомитет России возбудил уголовное дело по статье "Теракт".

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