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Спецслужбы знали о готовящихся в Петербурге терактах
4 апреля 2017, вторник, 10:15 – СОЧИ-24
О готовящихся взрывах силовикам рассказал мужчина, сотрудничавший с запрещенной в России террористической группировкой
"Исламское государство". Он был задержан после возвращения из Сирии.
Осведомитель занимал
низшую ступень в иерархии боевиков. Он знал некоторых участников теракта,
но держал с ними связь по телефону и полной информацией о запланированном преступлении не располагал, сообщает URA.RU.
Силовики определили номера мобильных телефонов террористов. Однако личности злоумышленников установить не удалось: сим-карты они купили на рынке без
документов. Спецслужбы прослушивали боевиков, чтобы выяснить подробности планов, но те говорили лишь короткими
фразами.
После первого взрыва на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" преступники прекратили общаться по телефону, поскольку силовики заблокировали номера. Запаниковавший второй исполнитель
оставил сумку с бомбой под лавкой на "Площади Восстания".
Напомним, что
3 апреля около 14:30 мск
в метро Санкт-Петербурга на перегоне между "Сенной площадью"
и "Технологическим институтом" прогремел взрыв
в поезде. По последним официальным данным, 11 человек погибли, 51 госпитализирован. Следственный
комитет России возбудил уголовное дело по статье "Теракт".
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