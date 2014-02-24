Список членов экипажа потерпевшего крушение Ту-154
25 декабря 2016, воскресенье, 09:44 – ИА СОЧИ-24
Список членов экипажа потерпевшего крушение Ту-154
Стал известен список членов экипажа самолета Минобороны России, потерпевшего крушение в Черном море около Сочи. Ту-154 пропал с экранов радаров всего через одну минуту после вылета из аэропорта. КВС майор Волков Р.полковник Ровенский А.штурман подполковник Петуховштурман капитан Мамоновбортинженер старший лейтенант Парикмахеров В.бортинженер майор Трегубов А.бортмеханик старший сержант Сушков В.бортпереводчик старший лейтенант Сухановподполковник Негруб А.майор Долинский А.В настоящее время Следственный комитет изымает документы, проводит допрос лиц, готовивших к вылету потерпевший крушение борт. Установлено, что самолет выполнял плановый полет в Сирию. На его борту находились 83 пассажира и восемь членов экипажа. Через некоторое время после взлета из аэропорта Адлер, где была выполнена дозаправка, Ту-154 пропал с экрана радара.
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