Список жертв теракта в метро Петербурга

Следственный комитет России опубликовал список погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга, который произошел днем 3 апреля. Родственники опознали тела 10 человек. Алиева Динара (Дильбар) Самандаровна, 08.10.1996Арышев Максим Витальевич, 18.08.1996Малюкова Ксения Сергеевна, 11.09.1998Медянцева Ирина Кузьминична, 06.05.1966Свистунова Ангелина Сергеевна, 17.02.1990Налимов Юрий Павлович, 07.06.1945Даниленко Оксана Геннадьевна, 03.10.1991Щекина Лариса Григорьевна, 02.06.1950Петров Денис Романович, 27.12.1991Сагадеев Мансур Тихирович, 27.03.2000 Визуальная идентификация еще четверых погибших невозможна, сообщили в ведомстве. Для установления личности были назначены генетические экспертизы.Напомним, теракт в метро Санкт-Петербурга произошел днем 3 апреля. Смертник привел в действие бомбу в вагоне поезда на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". В результате происшествия погибли 14 человек, около 50 оказались в больницах. Список пострадавших был опубликован региональным управлением МЧС.
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Сенатор Совета Федерации Вадим Тюльпанов скончался сегодня в Санкт-Петербурге. По предварительной информации, политик неудачно поскользнулся на мокром кафеле и ударился головой. Травма оказалась смертельной...»
Выяснились новые факты о личности предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова, который взорвался в метро Санкт-Петербурга. Оказалось, что молодой человек никогда не был гражданином Киргизии, и вместе с паспортом получил российское гражданство...»