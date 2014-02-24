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Список жертв теракта в метро Петербурга

4 апреля 2017, вторник, 19:16 – СОЧИ-24

Список жертв теракта в метро Петербурга
Список жертв теракта в метро Петербурга
Следственный комитет России опубликовал список погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга, который произошел днем 3 апреля. Родственники опознали тела 10 человек.
Алиева Динара (Дильбар) Самандаровна, 08.10.1996Арышев Максим Витальевич, 18.08.1996Малюкова Ксения Сергеевна, 11.09.1998Медянцева Ирина Кузьминична, 06.05.1966Свистунова Ангелина Сергеевна, 17.02.1990Налимов Юрий Павлович, 07.06.1945Даниленко Оксана Геннадьевна, 03.10.1991Щекина Лариса Григорьевна, 02.06.1950Петров Денис Романович, 27.12.1991Сагадеев Мансур Тихирович, 27.03.2000
Визуальная идентификация еще четверых погибших невозможна, сообщили в ведомстве. Для установления личности были назначены генетические экспертизы.Напомним, теракт в метро Санкт-Петербурга произошел днем 3 апреля. Смертник привел в действие бомбу в вагоне поезда на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". В результате происшествия погибли 14 человек, около 50 оказались в больницах. Список пострадавших был опубликован региональным управлением МЧС.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Вечером 4 апреля в Санкт-Петербурге в районе пересечения Невского проспекта и Малой Морской улицы полиция оцепила автобус..»

сегодня, 21:59
Бомба в метро Петербурга могла сработать случайно

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга, которые выясняют обстоятельства теракта 3 апреля, предположили, что взрыв бомбы в метро мог произойти случайно..»

сегодня, 21:14
"Единая Россия" поддержала назначение Бречалова

В руководстве "Единой России" уверены, что новый глава Удмуртии Александр Бречалов придаст новый импульс развитию республики. Об этом заявил первый замруководителя фракции в Госдуме Андрей Исаев...»

сегодня, 21:01
Бывшего главу Удмуртии арестовали

Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев был арестован в зале суда..»

сегодня, 21:00
СК начал проверку по факту смерти сенатора Тюльпанова

Следственный комитет России начал доследственную проверку по факту смерти сенатора Вадима Тюльпанова..»

сегодня, 20:31
Последний день жизни жертв теракта в петербургском метро

До сих еще не все тела погибших при взрыве в метро Санкт-Петербруга опознаны. Однако многие люди продолжают надеяться, что их пропавшие родственники все еще живы. Так, недавно в Сети появилось объявление о розыске 26-летнего тренера Дениса Петрова, однако скорее всего, молодой человек погиб...»

сегодня, 20:15
Тесть Кержакова умер в бане перед рождением внука

Сенатор Совета Федерации Вадим Тюльпанов скончался сегодня в Санкт-Петербурге. По предварительной информации, политик неудачно поскользнулся на мокром кафеле и ударился головой. Травма оказалась смертельной...»

сегодня, 19:44
Киргизия открестилась от питерского террориста

Выяснились новые факты о личности предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова, который взорвался в метро Санкт-Петербурга. Оказалось, что молодой человек никогда не был гражданином Киргизии, и вместе с паспортом получил российское гражданство...»
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