США решили затопить Сирию

17 марта 2017, пятница, 11:30 – ИА СОЧИ-24



США решили затопить Сирию

Коалиции под руководством США следует немедленно прекратить бомбардировки плотин на Евфрате. Разрушение сооружений грозит гибелью сотням тысяч мирных жителей, предупредил представитель Сирии в ООН.Потоки воды из огромных водохранилищ буквально смоют с лицаземли несколько сирийских городов. Угроза становится все более реальнойиз-за продолжающихся ударов коалиционной авиации по плотинам "Евфрат"и "Тишрин". Послание такого содержания временный поверенный в делахСирии в ООН Мунзер Мунзер направил генсекретарю организации Антониу Гутерришу. "Авиаудары угрожают жизням сотен тысяч людей,проживающих в этих районах", – цитирует послание Мунзера РИА НовостиОбъем водохранилища, образовавшегося в результатестроительства плотины "Евфрат", – 14 миллиардов кубометров, "Тишрин"– около двух миллиардов кубометров. Их разрушение грозит не только затоплениемгородов и сел: жители провинций Алеппо, Ракка и Дейр-эз-Зор окажутсяотрезанными от источника питьевой воды.Сама Организация Объединенных Наций в конце прошлого месяцапредупреждала об угрозе прорыва дамб на реках Евфрат в Сирии и Тигр вИраке. В письме указывалось, что это может окончиться гибелью сотен тысяч илидаже миллионов людей. Тогда угроза прорыва возникла на дамбе "Табка" в 40 километрахот города Ракка в Сирии и на дамбе в районе Мосула в Ираке. Эксперты ООН еще тогда заявили, что главная угроза длягидротехнических сооружений – обильные осадки, вследствие которых с 24 январяуровень воды в водохранилищах поднялся на десять метров. Говорилось и о том, чтоконструкции ослаблены постоянными бомбардировками авиацией международнойкоалиции во главе с США. Велика также вероятность диверсии со стороны группировки"Исламское государство" (запрещенной в России).По расчетам экспертов, в случае прорыва дамбы в Сирии могутбыть полностью уничтожены города Ракка и Дейр-эз-Зор с населением околополумиллиона жителей. Если же разрушится дамба в Мосуле, под угрозойуничтожения окажутся более 20 миллионов человек.

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