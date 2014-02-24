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США решили затопить Сирию
17 марта 2017, пятница, 11:30 – ИА СОЧИ-24
Потоки воды из огромных водохранилищ буквально смоют с лица
земли несколько сирийских городов. Угроза становится все более реальной
из-за продолжающихся ударов коалиционной авиации по плотинам "Евфрат"
и "Тишрин". Послание такого содержания временный поверенный в делах
Сирии в ООН Мунзер Мунзер направил генсекретарю организации Антониу Гутерришу. "Авиаудары угрожают жизням сотен тысяч людей,
проживающих в этих районах", – цитирует послание Мунзера РИА НовостиОбъем водохранилища, образовавшегося в результате
строительства плотины "Евфрат", – 14 миллиардов кубометров, "Тишрин"
– около двух миллиардов кубометров. Их разрушение грозит не только затоплением
городов и сел: жители провинций Алеппо, Ракка и Дейр-эз-Зор окажутся
отрезанными от источника питьевой воды.Сама Организация Объединенных Наций в конце прошлого месяца
предупреждала об угрозе прорыва дамб на реках Евфрат в Сирии и Тигр в
Ираке. В письме указывалось, что это может окончиться гибелью сотен тысяч или
даже миллионов людей. Тогда угроза прорыва возникла на дамбе "Табка" в 40 километрах
от города Ракка в Сирии и на дамбе в районе Мосула в Ираке. Эксперты ООН еще тогда заявили, что главная угроза для
гидротехнических сооружений – обильные осадки, вследствие которых с 24 января
уровень воды в водохранилищах поднялся на десять метров. Говорилось и о том, что
конструкции ослаблены постоянными бомбардировками авиацией международной
коалиции во главе с США. Велика также вероятность диверсии со стороны группировки
"Исламское государство" (запрещенной в России).По расчетам экспертов, в случае прорыва дамбы в Сирии могут
быть полностью уничтожены города Ракка и Дейр-эз-Зор с населением около
полумиллиона жителей. Если же разрушится дамба в Мосуле, под угрозой
уничтожения окажутся более 20 миллионов человек.
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