США собираются выйти из Совета ООН по правам человека
26 февраля 2017, воскресенье, 12:13 – ИА СОЧИ-24
Американские власти рассматривают вариант выхода из Совета ООН по правам человека, передает РИА Новости. Администрация Дональда Трампа задумалась о таком шаге из-за влияния Совета на принятие направленной против Израиля резолюции ООН. Речь идет о документе, принятом 23 декабря. В нем действия Израиля были расценены как грубое нарушение международных законов. При этом США не воспользовались своим правом вето, несмотря на то, что на этом настаивал Израиль. Вопрос о выходе США из Совета по правам человека, как ожидается, будут рассматриваться на следующей сессии организации. Однако окончательного решения в столь короткий срок ждать пока не стоит.
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В столице в первый день весны потеплеет до плюс 7 градусов. Как сообщили в Гидрометцентре России, 1 марта будет облачно, днем пройдет небольшой дождь, ожидается ветер с порывами до 10 метров в секунду, передает ТАСС. В последние дни зимы также будет комфортная погода..»