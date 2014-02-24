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США увеличили риск столкновения с Россией

7 апреля 2017, пятница, 14:29 – СОЧИ-24

США увеличили риск столкновения с Россией
США увеличили риск столкновения с Россией
Москва предупредила о рисках столкновения России и США после американского удара по сирийской авиабазе Шайрат. По некоторым данным, на правительственном аэродроме могли находиться российские граждане.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, предупредивший о
возможном столкновении Москвы и Вашингтона, также заявил, что вряд ли можно
говорить о каком-то еще повышении рисков из-за приостановки действия
меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов
авиации в Сирии. Сразу же после обстрела авиабазы американскими "Томагавками"
Москва разорвала соглашение с Америкой о координации действий в Сирии.Песков переадресовал военным вопрос о мерах по защите других
объектов сирийских вооруженных сил с помощью ВКС России. "Российские
вооруженные силы и ВКС России легитимно с точки зрения международного права
находятся в Сирии в связи с обращением законного сирийского руководства",
– напомнил представитель Кремля.
Россия сожалеет, что инициатива Москвы о международном
расследовании химической атаки в Сирии, которая стала причиной американской
атаки, была проигнорирована, добавил Песков. Он также отметили, что удар по
Сирии идет вразрез с предвыборными обещаниями Дональда Трампа.
В Кремле подтвердили, что США оповещали Россию о запуске
крылатых ракет по сирийской базе. Телефонный разговор Владимира Путина с
Дональдом Трампом по поводу атаки пока не планируется.
В свою очередь, официальный представитель Минобороны России
Игорь Конашенков заявил о том, что система ПВО в Сирии будет укреплена, чтобы
прикрыть наиболее чувствительные объекты инфраструктуры. Президент России Владимир Путин и члены Совета безопасности назвали американскую атаку
на военную базу в Сирии агрессией против суверенного государства. По мнению президента, это событие негативно повлияет на отношения Вашингтона и Москвы.
Между тем, по сообщениям информагентств, на подвергшейся
мощному удару сирийской авиабазе могли находиться российские военные. По данным
источников западных СМИ, они не пострадали. В ночь на 7 апреля президент США Дональд Трамп распорядился
нанести удар по аэродрому Шайрат в провинции Хомс, с которого якобы была начата
химическая атака 4 апреля. По данным Пентагона, было выпущено 59 крылатых
ракет, базирующихся на кораблях ВМС США. По данным агентства SANA, погибли двое
военных, а также 9 мирных жителей, среди которых есть дети. Приводятся данные,
что все находившиеся на аэродроме самолеты уничтожены.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 17:43
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