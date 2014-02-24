Станция метро "Смоленская" изменила режим работы



Отстранение Самойловой осчастливило Порошенко сегодня, 14:46 Президент Украины Петр Порошенко впервые прокомментировал скандал с запретом въезда в страну российской певице Юлии Самойловой. Глава государства отметил, что отстранение участницы "Евровидения" сделало его счастливым...»

В петербургском теракте подозревали капитана сегодня, 14:46 Подозреваемым ранее в организации теракта в Санкт-Петербурге 3 апреля, фото которого было опубликовано вскоре после взрыва в метро, оказался водитель Андрей Никитин. После беседы в полиции, куда он пришел, чтобы сообщить о своей непричастности к преступлению он уехал из Петербурга в Москву...»

Путин уволил главу Удмуртии в связи с утратой доверия сегодня, 13:43 Президент России Владимир Путин подписал указ об отстранении задержанного по подозрению в получении взяток Александра Соловьева от должности главы Удмуртии. Чиновник уволен в связи с утратой доверия...»

Число пострадавших при теракте в метро Петербурга возросло до 61 сегодня, 13:31 Количество пострадавших при взрыве в петербургском метро увеличилось до 61 человека, среди них – один ребенок..»