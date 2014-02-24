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Столичный офис обокрали на 20 миллионов

11 января 2017, среда, 08:45 – ИА СОЧИ-24

Столичный офис обокрали на 20 миллионов
Столичный офис обокрали на 20 миллионов

Заместитель руководителя операционного офиса в центре Москвы обратился в правоохранительные органы с заявлением о пропаже порядка 20 миллионов рублей, передает Life.ru. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Очередной громкий скандал разразился вокруг избранного президента США Дональда Трампа. Американские СМИ заявили, что у российских спецслужб есть доказательства того, что республиканец пользовался услугами проституток во время своего визита в Москву в 2013 году...»

сегодня, 08:59
Преступление Улюкаева попало на видео

Заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов рассказал, что суд арестовал 15 объектов недвижимости и средства на сумму не менее 564 миллионов рублей бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Также он отметил, что у ведомства есть видеозапись задержания экс-чиновника...»

сегодня, 08:45
Столичный офис обокрали на 20 миллионов

Заместитель руководителя операционного офиса в центре Москвы обратился в правоохранительные органы с заявлением о пропаже порядка 20 миллионов рублей, передает Life.ru..»

сегодня, 08:45
Тела двух пенсионеров месяц пролежали в квартире в Москве

В Москве жильцы одного из домов обратились в городские службы с заявлением о затоплении от соседей..»

сегодня, 08:31
Последствия страшной аварии со скорой помощью попали на видео

На 207-м километре трассы Южно-Сахалинск – Оха в районе села Поречье Макаровского района Сахалинской области столкнулись два грузовика и карета скорой помощи..»

вчера, 22:00
Исаакиевский собор отдадут РПЦ

Власти Санкт-Петербурга приняли решение передать Русской православной церкви Исаакиевский собор..»

вчера, 21:43
Невеста пыталась выкрасть жениха из тюрьмы в чемодане

В Венесуэле 25-летняя Антониета Роблес Сауда пыталась выкрасть своего возлюбленного из тюрьмы. Для этого находчивая латиноамериканка спрятала любимого мужчину в чемодан...»

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