Столичный офис обокрали на 20 миллионов

Заместитель руководителя операционного офиса в центре Москвы обратился в правоохранительные органы с заявлением о пропаже порядка 20 миллионов рублей, передает Life.ru. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.
Очередной громкий скандал разразился вокруг избранного президента США Дональда Трампа. Американские СМИ заявили, что у российских спецслужб есть доказательства того, что республиканец пользовался услугами проституток во время своего визита в Москву в 2013 году...»
Заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов рассказал, что суд арестовал 15 объектов недвижимости и средства на сумму не менее 564 миллионов рублей бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Также он отметил, что у ведомства есть видеозапись задержания экс-чиновника...»
Очередной громкий скандал разразился вокруг избранного президента США Дональда Трампа. Американские СМИ заявили, что у российских спецслужб есть доказательства того, что республиканец пользовался услугами проституток во время своего визита в Москву в 2013 году...»
Заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов рассказал, что суд арестовал 15 объектов недвижимости и средства на сумму не менее 564 миллионов рублей бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Также он отметил, что у ведомства есть видеозапись задержания экс-чиновника...»