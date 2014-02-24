

Трампа уличили в связи с московскими путанами сегодня, 09:00 Очередной громкий скандал разразился вокруг избранного президента США Дональда Трампа. Американские СМИ заявили, что у российских спецслужб есть доказательства того, что республиканец пользовался услугами проституток во время своего визита в Москву в 2013 году...»

Преступление Улюкаева попало на видео сегодня, 08:59 Заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов рассказал, что суд арестовал 15 объектов недвижимости и средства на сумму не менее 564 миллионов рублей бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Также он отметил, что у ведомства есть видеозапись задержания экс-чиновника...»

Столичный офис обокрали на 20 миллионов сегодня, 08:45 Заместитель руководителя операционного офиса в центре Москвы обратился в правоохранительные органы с заявлением о пропаже порядка 20 миллионов рублей, передает Life.ru..»

Тела двух пенсионеров месяц пролежали в квартире в Москве сегодня, 08:45 В Москве жильцы одного из домов обратились в городские службы с заявлением о затоплении от соседей..»