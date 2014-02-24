Столкновение поездов в Москве попало на видео

Пассажиры пригородного состава "Москва-Усово" записали на видео момент столкновения с поездом на западе Москвы. Страшный ролик выложили на YouTube. На опубликованных кадрах видно, как во время столкновения поездов в составе резко гаснет свет. Люди начинают успокаивать друг друга и пытаются выяснить, все ли выжили в результате аварии. По всей видимости, ролик один из пассажиров записал для своего аккаунта Instagram. Напомним, в результате происшествия пострадали порядка 30 человек, 11 из них были госпитализированы после осмотра. По предварительным данным, поезда столкнулись из-за технической неполадки: один из составов начал экстренное торможение, чтобы не сбить пешехода, после чего поехал назад и врезался в другой.
На месте ЧП, где случилось лобовое столкновение электрички и пассажирского поезда, велись работы. Во время ремонта движение поездов осуществлялось по одному пути с использованием вариантного графика...»
На месте ЧП, где случилось лобовое столкновение электрички и пассажирского поезда, велись работы. Во время ремонта движение поездов осуществлялось по одному пути с использованием вариантного графика...»