ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Странное место смерти тестя Кежракова озадачило россиян

5 апреля 2017, среда, 21:45 – СОЧИ-24

Странное место смерти тестя Кежракова озадачило россиян
Странное место смерти тестя Кежракова озадачило россиян
Пользователи Сети продолжают недоумевать по поводу загадочной гибели сенатора Вадима Тюльпанова, а также того, где это случилось. Дело в том, что спортивно-оздоровительный комплекс "Оазис", в котором и произошла трагедия, место весьма странное, с неоднозначной репутацией.
Спортивно-оздоровительный комлпекс "Оазис", в котором провел свои последние часы жизни сенатор, расположен в здании семейного общежития, сообщает "Московский комсомолец". Ни сайта, ни рекламы у заведения нет. Кроме того, до трагедии на здании не висело даже таблички с указанием названия центра. Впрочем позже ее все-таки разместили. По словам местных жителей, несмотря на явно нелюксовый внешний вид заведения, к нему часто подъезжают "серьезные машины". "Никаких сильных мира сего тут не живет, обычные люди. И охраны специальной у этого комплекса не было, просто подъезжали машины, люди заходили в эту дверь. Мы, простые смертные, туда не ходили", – рассказал живущий по соседству мужчина. Другая местная жительница вспоминает, что когда-то в этот центр могли попасть и обычные люди. "Нам еще депутаты дарили абонементы. Там, в подвале, бассейн, тренажеры, хорошо было. Но потом нас перестали пускать, переделали в "Оазис", давно уже, в конце 90 х годов", – отметила она.Чем же привлекал Тюльпанова такой простой на вид оздоровительный центр, остается загадкой. Кроме того, оказалось, что сенатор скрывал свое место отдыха в тот роковой день. Так, муниципальный депутат Артемий Галицын общался с Тюльпановым за два часа до его гибели. Однако про поход в баню он ему ничего не сказал. Пользователи Сети также недоумевают по поводу обстоятельств смерти сенатора. Многие из них задаются вопросом, что уважаемый человек мог делать в таком заведении, как "Оазис" и почему так нелепо погиб. Напомним, ранее стало известно, что тесть известного футболиста Александра Кержакова погиб, упав с винтовой лестницы спортивно-оздоровительного клуба. Позже выяснилось, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, вызванная ишемической болезнью.сердца.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 21:59
На станции метро "Тушинская" нашли подозрительный предмет

На станции метро "Тушинская" Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена нашли подозрительный бесхозный предмет..»

сегодня, 21:45
Странное место смерти тестя Кежракова озадачило россиян

Пользователи Сети продолжают недоумевать по поводу загадочной гибели сенатора Вадима Тюльпанова, а также того, где это случилось. Дело в том, что спортивно-оздоровительный комплекс "Оазис", в котором и произошла трагедия, место весьма странное, с неоднозначной репутацией...»

сегодня, 20:44
Темные пятна в расследовании петербургского теракта

Журналисты внимательно проанализировали фото– и видеоматериалы, связанные с терактом в петербургском метро, и обнаружили ряд загадочных несостыковок. В частности, до сих пор осталось неясным, кто же оставил бомбу на станции "Площадь Восстания"...»

сегодня, 20:14
Кто мешает Трампу отменить санкции против России

Дональду Трампу не удается приступить к налаживанию нормальных контактов с Москвой из-за его окружения. Давление на администрацию нового американского лидера растет, и эксперты, которые до этого были уверены, что отмена санкций не за горами, теперь меняют свое мнение...»

сегодня, 19:13
Опознаны все жертвы теракта в метро Петербурга

Сотрудникам правоохранительных органов удалось опознать всех 13 погибших в результате теракта в метро Санкт-Петербурга..»

сегодня, 19:01
Тимати и Баста зовут москвичей на "Вечер памяти"

Популярные исполнители Тимати (Тимур Юнусов) и Баста (Василий Вакуленко) призвали всех неравнодушных выйти на акцию памяти по погибшим в результате недавнего теракта в метро Санкт-Петербурга. Мероприятие состоится 6 апреля на Манежной площади в Москве...»

сегодня, 18:58
Мисс мира стала самым красивым мэром

Победительница конкурса "Мисс мира-2009" стала самым молодым мэром Гибралтара за всю его историю. Теперь 30-летняя красотка Кайане Лопес будет не только щеголять в купальнике, но и вести административные дела города...»

сегодня, 18:30
Иванка Трамп открыла отцу глаза на суровую правду

Советник президента США Дональда Трампа и по совместительству его дочь Иванка выступила с неожиданным заявлением. Несмотря на поддержку отца во многих его делах, она призналась, что порой критикует его инициативы...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 21:59
На станции метро "Тушинская" нашли подозрительный предмет

На станции метро "Тушинская" Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена нашли подозрительный бесхозный предмет..»

сегодня, 21:45
Странное место смерти тестя Кежракова озадачило россиян

Пользователи Сети продолжают недоумевать по поводу загадочной гибели сенатора Вадима Тюльпанова, а также того, где это случилось. Дело в том, что спортивно-оздоровительный комплекс "Оазис", в котором и произошла трагедия, место весьма странное, с неоднозначной репутацией...»

сегодня, 20:44
Темные пятна в расследовании петербургского теракта

Журналисты внимательно проанализировали фото– и видеоматериалы, связанные с терактом в петербургском метро, и обнаружили ряд загадочных несостыковок. В частности, до сих пор осталось неясным, кто же оставил бомбу на станции "Площадь Восстания"...»

сегодня, 20:14
Кто мешает Трампу отменить санкции против России

Дональду Трампу не удается приступить к налаживанию нормальных контактов с Москвой из-за его окружения. Давление на администрацию нового американского лидера растет, и эксперты, которые до этого были уверены, что отмена санкций не за горами, теперь меняют свое мнение...»

сегодня, 19:13
Опознаны все жертвы теракта в метро Петербурга

Сотрудникам правоохранительных органов удалось опознать всех 13 погибших в результате теракта в метро Санкт-Петербурга..»

сегодня, 19:01
Тимати и Баста зовут москвичей на "Вечер памяти"

Популярные исполнители Тимати (Тимур Юнусов) и Баста (Василий Вакуленко) призвали всех неравнодушных выйти на акцию памяти по погибшим в результате недавнего теракта в метро Санкт-Петербурга. Мероприятие состоится 6 апреля на Манежной площади в Москве...»

сегодня, 18:58
Мисс мира стала самым красивым мэром

Победительница конкурса "Мисс мира-2009" стала самым молодым мэром Гибралтара за всю его историю. Теперь 30-летняя красотка Кайане Лопес будет не только щеголять в купальнике, но и вести административные дела города...»

сегодня, 18:30
Иванка Трамп открыла отцу глаза на суровую правду

Советник президента США Дональда Трампа и по совместительству его дочь Иванка выступила с неожиданным заявлением. Несмотря на поддержку отца во многих его делах, она призналась, что порой критикует его инициативы...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.