Странное место смерти тестя Кежракова озадачило россиян

5 апреля 2017, среда, 21:45 – СОЧИ-24



Странное место смерти тестя Кежракова озадачило россиян

Пользователи Сети продолжают недоумевать по поводу загадочной гибели сенатора Вадима Тюльпанова, а также того, где это случилось. Дело в том, что спортивно-оздоровительный комплекс "Оазис", в котором и произошла трагедия, место весьма странное, с неоднозначной репутацией.Спортивно-оздоровительный комлпекс "Оазис", в котором провел свои последние часы жизни сенатор, расположен в здании семейного общежития, сообщает "Московский комсомолец". Ни сайта, ни рекламы у заведения нет. Кроме того, до трагедии на здании не висело даже таблички с указанием названия центра. Впрочем позже ее все-таки разместили. По словам местных жителей, несмотря на явно нелюксовый внешний вид заведения, к нему часто подъезжают "серьезные машины". "Никаких сильных мира сего тут не живет, обычные люди. И охраны специальной у этого комплекса не было, просто подъезжали машины, люди заходили в эту дверь. Мы, простые смертные, туда не ходили", – рассказал живущий по соседству мужчина. Другая местная жительница вспоминает, что когда-то в этот центр могли попасть и обычные люди. "Нам еще депутаты дарили абонементы. Там, в подвале, бассейн, тренажеры, хорошо было. Но потом нас перестали пускать, переделали в "Оазис", давно уже, в конце 90 х годов", – отметила она.Чем же привлекал Тюльпанова такой простой на вид оздоровительный центр, остается загадкой. Кроме того, оказалось, что сенатор скрывал свое место отдыха в тот роковой день. Так, муниципальный депутат Артемий Галицын общался с Тюльпановым за два часа до его гибели. Однако про поход в баню он ему ничего не сказал. Пользователи Сети также недоумевают по поводу обстоятельств смерти сенатора. Многие из них задаются вопросом, что уважаемый человек мог делать в таком заведении, как "Оазис" и почему так нелепо погиб. Напомним, ранее стало известно, что тесть известного футболиста Александра Кержакова погиб, упав с винтовой лестницы спортивно-оздоровительного клуба. Позже выяснилось, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, вызванная ишемической болезнью.сердца.

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