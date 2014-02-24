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Странные совпадения перед взрывом в петербургском метро
3 апреля 2017, понедельник, 17:29 – СОЧИ-24
В утренний час пик поступила информация о бесхозной сумке на "Черной речке". Для проверки подозрительного предмета станцию
незамедлительно закрыли. С 08:46 поезда на ней не останавливались.
Пассажирам у входа по громкой связи объявляли, что
станция закрыта по техническим причинам. Через 45 минут вестибюль снова
заработал. Оказалось, что забывчивый пассажир оставил свои вещи.
К обеду поступила информация, что в петербургском метро
снова ищут бомбу. На этот раз на вход и выход закрыли станцию "Площадь
Восстания". Сотрудники полиции вновь проверяли забытый на платформе
предмет. "Площадь Восстания" закрыта в 14:28, также пришлось закрыть переход
"Площадь Восстания" – "Маяковская", – сообщили тогда в пресс-службе
метрополитена.
Оказалось, что на станции находится взрывное
устройство, замаскированное под огнетушитель. Еще одного взрыва удалось избежать чудом. По одним данным, бомба
просто не сдетонировала, по другим – оперативно сработали взрывотехники.
Официальные ведомства пока никак не комментируют данную информацию.
Напомним, в метро Санкт-Петербурга 3 апреля около трех часов дня произошел теракт. Взрыв прогремел на перегоне между станциями метро
"Сенная площадь" и "Технологический институт". Бомба
сдетонировала в третьем вагоне поезда сразу после отправления. В скором времени были закрыты все станции петербургской подземки.
В результате происшествия ранения получили по меньшей мере 20
человек, около десяти погибли. Среди пострадавших есть дети. Официальные
данные о жертвах теракта отсутствуют.
В связи с ЧП на транспортных объектах, а также в
местах массового пребывания людей по всей России приняты дополнительные меры
безопасности. "В связи со взрывом в Санкт-Петербургском метро по линии НАК
отданы соответствующие распоряжения и принимаются необходимые меры по усилению
антитеррористической защищенности объектов транспорта и транспортной
инфраструктуры, а также мест массового пребывания людей", – сообщили в
НАК.
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