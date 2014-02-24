Странные совпадения перед взрывом в петербургском метро

3 апреля 2017, понедельник, 17:29 – СОЧИ-24



Странные совпадения перед взрывом в петербургском метро

Незадолго до взрывов в метро Санкт-Петербурга появлялись таинственные знаки. В понедельник с самого утра работа подземки прерывалась из-за сообщений о подозрительных предметах.В утренний час пик поступила информация о бесхозной сумке на "Черной речке". Для проверки подозрительного предмета станциюнезамедлительно закрыли. С 08:46 поезда на ней не останавливались.Пассажирам у входа по громкой связи объявляли, чтостанция закрыта по техническим причинам. Через 45 минут вестибюль сновазаработал. Оказалось, что забывчивый пассажир оставил свои вещи.К обеду поступила информация, что в петербургском метроснова ищут бомбу. На этот раз на вход и выход закрыли станцию "ПлощадьВосстания". Сотрудники полиции вновь проверяли забытый на платформепредмет. "Площадь Восстания" закрыта в 14:28, также пришлось закрыть переход"Площадь Восстания" – "Маяковская", – сообщили тогда в пресс-службеметрополитена.Оказалось, что на станции находится взрывноеустройство, замаскированное под огнетушитель. Еще одного взрыва удалось избежать чудом. По одним данным, бомбапросто не сдетонировала, по другим – оперативно сработали взрывотехники.Официальные ведомства пока никак не комментируют данную информацию.Напомним, в метро Санкт-Петербурга 3 апреля около трех часов дня произошел теракт. Взрыв прогремел на перегоне между станциями метро"Сенная площадь" и "Технологический институт". Бомбасдетонировала в третьем вагоне поезда сразу после отправления. В скором времени были закрыты все станции петербургской подземки.В результате происшествия ранения получили по меньшей мере 20человек, около десяти погибли. Среди пострадавших есть дети. Официальныеданные о жертвах теракта отсутствуют.В связи с ЧП на транспортных объектах, а также вместах массового пребывания людей по всей России приняты дополнительные мерыбезопасности. "В связи со взрывом в Санкт-Петербургском метро по линии НАКотданы соответствующие распоряжения и принимаются необходимые меры по усилениюантитеррористической защищенности объектов транспорта и транспортнойинфраструктуры, а также мест массового пребывания людей", – сообщили вНАК.

СОЧИ 24