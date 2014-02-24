Стюардесса посадила лайнер вместо заболевшего пилота

28 марта 2017, вторник, 18:30 – СОЧИ-24



Стюардесса посадила лайнер вместо заболевшего пилота

Бортпроводница немецкой авиакомпании TuiFly помогла капитану лайнера посадить самолет. Она подменила второго пилота, которому стало плохо во время полета.Инцидент произошел 11 октября 2016 года, сообщает Газета.ru. Тем не менее, известно о нем стало лишь в марте 2017 года, после того, как было завершено расследование причин инцидента.Второй пилот лайнера Boeing 737-800 почувствовал головокружение из-за низкого артериального давления после того, как отлучился в туалет. Его место за штурвалом пришлось сесть бортпроводнице.Добавим, что стюардесса успешно справилась с возложенным на нее заданием, она помогла капитану лайнера посадить самолет. Позднее представитель авиакомпании Ян Хиллрихс отметил, что экипаж воздушного судна сработал "безупречно".Отметим, что бортпроводник – не самая благодарная профессия. Несмотря на то, что стюарды и стюардессы обеспечивают безопасность на борту и порой даже заменяют пилотов, им нередко приходится вступать в конфликт с пассажирами. Например, 56-летний индийский депутат Равиндра Гайквад разозлился на отсутствие в самолете бизнес-класса. Сначала он поссорился со стюардессой, а потом 25 раз ударил тапочкой старшего бортпроводника. Пользователи социальных сетей позднее осудили поведение политика.

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