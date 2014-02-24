Стюардессам с ВИЧ разрешили работать

Верховный суд России отменил правила Минтранса, согласно которым бортпроводникам с ВИЧ было запрещено обслуживать пассажиров. Эксперты пришли к выводу, что инфицированные работники авиакомпаний не опасны для окружающих. Иск в Верховный суд подал бортпроводник, которого уволили из компании "Аэрофлот" после того, как ему поставили диагноз "ВИЧ-инфекция". В результате судебного разбирательства запрет Минтранса на работу сотрудников с ВИЧ и СПИДом был признан недействительным, передает газета "Коммерсантъ". Специалисты Федерального научно-методического центра пришли к выводу, что зараженные вирусом сотрудники авиакомпании не опасны для пассажиров. Как подчеркнул эксперт ведомства, Наталья Ладная, многолетние исследования не подтверждают предположение о том, что ВИЧ может передаваться через пищу. "Больной, принимающий антиретровирусную терапию, совершенно безопасен для общества и спокойно живет до старости", – подчеркнула она. Ладная также добавила, что ответчики говорили про внештатные ситуации, но напомнила: санитарные правила в любом случае запрещают людям с открытыми ранами оказывать первую помощь, чтобы не допустить заражения. Эксперт подчеркнула, что на Западе бортпроводники с ВИЧ имеют право обслуживать пассажиров. При этом больные СПИДом чаще всего отстраняются от работы из-за множества сопутствующих инфекции заболеваний. Как отметил представитель истца, у Минтранса есть месяц на обжалование решения суда.
Европейская комиссия может одобрить строительство нового российского газопровода в Европу "Северный поток – 2". Если это произойдет, Германия станет крупнейшим оператором голубого топлива в Старом Свете, отодвинув на второй план Украину...»
В столице завершился открытый творческий конкурс, в рамках которого все желающие представили свои проекты логотипа и фирменного стиля парка "Зарядье". Из семи десятков представленных работ были выбраны три, которые набрали наибольшее число баллов от профессиональных экспертов. Теперь же москвичам предстоит сделать окончательный выбор, который они смогут сделать в рамках проекта "Активный гражданин"...»
Европейская комиссия может одобрить строительство нового российского газопровода в Европу "Северный поток – 2". Если это произойдет, Германия станет крупнейшим оператором голубого топлива в Старом Свете, отодвинув на второй план Украину...»
В столице завершился открытый творческий конкурс, в рамках которого все желающие представили свои проекты логотипа и фирменного стиля парка "Зарядье". Из семи десятков представленных работ были выбраны три, которые набрали наибольшее число баллов от профессиональных экспертов. Теперь же москвичам предстоит сделать окончательный выбор, который они смогут сделать в рамках проекта "Активный гражданин"...»