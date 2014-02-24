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Студентка-медик до смерти объелась ChocoPie

17 марта 2017, пятница, 12:15 – ИА СОЧИ-24

Студентка-медик до смерти объелась ChocoPie
Студентка-медик до смерти объелась ChocoPie
Юная жительница Кореи погибла во время празднования своего дня рождения. Девушка умерла поглощая пирожные.
Трагедия произошла в одном из домов отдыха в корейском городе Кванчжу. Группа студентов отмечала начало нового учебного года. В разгар вечеринки выяснилось, что у одной из девушек недавно был день рождения, передает Chosun. Студентку четвертого курса медицинского факультета друзья поздравили, а затем предложили принять участие в шутливом конкурсе по поеданию на скорость пирожных ChocoPie. Судя по всему, 21-летняя девушка очень хотела победить, а потому стала рьяно поглощать сладости. В итоге именинница поперхнулась и выбежала в туалет, пишет "Российская газета". Позже гости вечеринки обнаружили ее бездыханное тело на полу уборной. Студентка была срочно госпитализирована, однако медики лишь констатировали ее смерть. Точная причина смерти девушки пока не установлена, однако, судя по предварительному заключению врачей, ее сгубили пирожные. Как пояснили медики, кусочки лакомства попали в дыхательное горло и блокировали доступ воздуха. Отметим, что конкурсы на скоростное поедание очень популярны в США и странах Азии. И это несмотря на то, что состязания нередко заканчиваются смертью участников. 

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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В кафе у безработной москвички украли шубу за 100 тысяч

В одном из столичных кафе у посетительницы украли норковую шубу. Сумма ущерба составила 100 тысяч рублей..»

сегодня, 15:31
В России появилась организация по защите малого и среднего бизнеса

В начале апреля в Москве пройдет учредительный съезд Всероссийской организации "Общественный штаб реализации президентских программ". Новое движение займется защитой малого и среднего бизнеса на муниципальном уровне в регионах России...»

сегодня, 15:15
Родившим студенткам разрешат учиться бесплатно

В Минобрнауки России предложили расширить список тех студентов, которые имеют право перевестись с платного отделения на бесплатное. Согласно документу, льготы получат женщины, родившие ребенка в период обучения...»

сегодня, 15:13
Бизнесменов под санкциями решили освободить от налогов

В Госдуме во втором чтении одобрили законопроект, согласно которому попавшие под международные санкции предприниматели получат право отказаться от налогового резидентства России. За принятие документа проголосовало абсолютное большинство депутатов...»

сегодня, 14:45
Москвичка пожаловалась на "сексуально озабоченного" врача

Жительница Москвы пожаловалась в районную поликлинику на сексуальные домогательства участкового врача. По словам 30-летней девушки, прибывший на вызов терапевт предложил полечить ее интимными ласками...»

сегодня, 14:15
Беременность 11-летней британки вызвала переполох

В Великобритании полиция расследует информацию о беременности 11-летней девочки. Известно, что она родит в самое ближайшее время и станет самой молодой матерью страны...»

сегодня, 13:44
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