Студентка-медик до смерти объелась ChocoPie

17 марта 2017, пятница, 12:15 – ИА СОЧИ-24



Студентка-медик до смерти объелась ChocoPie

Юная жительница Кореи погибла во время празднования своего дня рождения. Девушка умерла поглощая пирожные.Трагедия произошла в одном из домов отдыха в корейском городе Кванчжу. Группа студентов отмечала начало нового учебного года. В разгар вечеринки выяснилось, что у одной из девушек недавно был день рождения, передает Chosun. Студентку четвертого курса медицинского факультета друзья поздравили, а затем предложили принять участие в шутливом конкурсе по поеданию на скорость пирожных ChocoPie. Судя по всему, 21-летняя девушка очень хотела победить, а потому стала рьяно поглощать сладости. В итоге именинница поперхнулась и выбежала в туалет, пишет "Российская газета". Позже гости вечеринки обнаружили ее бездыханное тело на полу уборной. Студентка была срочно госпитализирована, однако медики лишь констатировали ее смерть. Точная причина смерти девушки пока не установлена, однако, судя по предварительному заключению врачей, ее сгубили пирожные. Как пояснили медики, кусочки лакомства попали в дыхательное горло и блокировали доступ воздуха. Отметим, что конкурсы на скоростное поедание очень популярны в США и странах Азии. И это несмотря на то, что состязания нередко заканчиваются смертью участников.

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