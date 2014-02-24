Студентка не стрижет ногти три года и гордится этим

6 апреля 2017, четверг, 11:01 – СОЧИ-24



Студентка не стрижет ногти три года и гордится этим

Студентка Симона Тейлор из Нюрнберга (Германия) стала настоящей звездой Сети благодаря своим необычным ногтям. Девушка не стрижет их уже на протяжении трех лет.На Instagram 16-летней Симоны подписаны несколько тысяч человек. А еще о студенткесообщают ведущие мировые издания. Девушка стала популярной благодаря привычке не стричь ногти. Сегодня длина ногтей Симоны – более 15 сантиметров.Разумеется, с такой "красотой" она не может делать многое из того, чтодоступно людям с обычными ногтями. Например, для девушки проблематично причесываться,одеваться, писать, есть. Чтобы не повредить ногти, девушка умудрилась научитьсяпечатать костяшками пальцев. Даже держать авторучку для неебольшая проблема. На экзаменах ей пришлось нелегко.Не может Симона и заниматься некоторыми видами спорта. Например, играть в баскетбол и волейбол. Однако отрезатьногти она пока не собирается, считая их совершенными. По ее словам, онаполучает множество комплиментов по этому поводу.

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