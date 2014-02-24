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Студентка не стрижет ногти три года и гордится этим
6 апреля 2017, четверг, 11:01 – СОЧИ-24
На Instagram 16-летней Симоны подписаны несколько тысяч человек. А еще о студентке
сообщают ведущие мировые издания. Девушка стала популярной благодаря привычке не стричь ногти. Сегодня длина ногтей Симоны – более 15 сантиметров.
Разумеется, с такой "красотой" она не может делать многое из того, что
доступно людям с обычными ногтями. Например, для девушки проблематично причесываться,
одеваться, писать, есть. Чтобы не повредить ногти, девушка умудрилась научиться
печатать костяшками пальцев. Даже держать авторучку для нее
большая проблема. На экзаменах ей пришлось нелегко.
Не может Симона и заниматься некоторыми видами спорта. Например, играть в баскетбол и волейбол. Однако отрезать
ногти она пока не собирается, считая их совершенными. По ее словам, она
получает множество комплиментов по этому поводу.
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