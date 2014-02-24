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"Судья-Джокер" с Украины раскрыла секреты шок-макияжа

14 марта 2017, вторник, 12:28 – ИА СОЧИ-24

"Судья-Джокер" с Украины раскрыла секреты шок-макияжа
"Судья-Джокер" с Украины раскрыла секреты шок-макияжа
Судья из Ровенской области Алла Бандура мгновенно стала звездой социальных сетей после публикации ее фотографии, где она изображена в чрезмерно ярком и вызывающем макияже. Между тем сама служительница Фемиды утверждает, что "боевой раскрас" был сделан ей совершенно случайно.
Как оказалось, свой макияж Бандура выполнила на скорую руку, когда в ее судебное управление неожиданно пришел фотограф из ведомственного издания. "Мы рассматривали дело, и тут нам объявили, что пришел фотограф. Я на быструю руку навела макияж. Нужно было возвращаться к работе. Вот так и получилось это фото", – рассказала женщина украинскому изданию "Сегодня". При этом экстравагантная судья отметила, что всегда следит за собой. "Не позволяю себе появиться на улице непричесанной. Стрижка у меня короткая, но от природы пышные волосы. Кроме этого, люблю, чтобы и маникюрчик был", – сказала она.
Что касается шуток в соцсетях, то Бандура, по ее словам, не держит обиды на интернет-пользователей. "Я не в обиде на остряков из Сети. Просто странно, что из-за какого-то неудачного макияжа приходится выслушивать шуточки, но ничего – переживу", – прокомментировала она вал насмешливых и ироничных комментариев по поводу ее внешности.
Судья Алла Бандура стала популярной за считанные часы после того, как ее фото появилось на просторах Сети. Ее внешность обсуждают во всех социальных сетях, придумывая ей прозвища. Для кого-то женщина с вызывающим и нелепым макияжем напомнила ведьму Урсулу из мультфильма "Русалочка", кто-то – злодея Джокера из комиксов, другие же видят сходства судьи с персонажами из компьютерной игры про постапокалипсис Fallout. Впрочем, некоторые сходятся во мнении, что именно так выглядит сегодня лицо украинского правосудия.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 15:46
Женщина сняла на видео убийство мужа миллионером

Миллионер из Великобритании Аарон Браун случайно убил своего друга. Это произошло, когда он катал товарища на собственной новой лодке...»

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Найдены уникально бедные россияне

Вице-премьер правительства России Ольга Голодец обозначила уникальное явление в социальной сфере. По ее словам, среди работающего населения страны есть бедные...»

сегодня, 15:15
Путин сообщил о болезни Медведева

Президент России Владимир Путин рассказал о состоянии здоровья премьер-министра Дмитрия Медведева. По словам главы государства, председатель правительства подхватил грипп...»

сегодня, 15:14
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В столице завершился открытый творческий конкурс, в рамках которого все желающие представили свои проекты логотипа и фирменного стиля парка "Зарядье". Из семи десятков представленных работ были выбраны три, которые набрали наибольшее число баллов от профессиональных экспертов. Теперь же москвичам предстоит сделать окончательный выбор, который они смогут сделать в рамках проекта "Активный гражданин"...»

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В Москве, в районе Северное Чертаново, девочка упала после прогулки по карнизу на восьмом этаже жилого дома, передает РЕН ТВ..»

сегодня, 14:44
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