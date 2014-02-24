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Сумасшедшая Украина обвинила Россию в семи грехах
6 марта 2017, понедельник, 20:14 – ИА СОЧИ-24
Глава украинской делегации, заместитель министра иностранных
дел Елена Зеркаль обвинила Москву в поддержке терроризма, пропаганде, подрывной
деятельности, запугивании, политической коррупции, кибератаках и дискриминации крымских
татар. Эксперты отметили, что Киев, видимо, решил провести аналогии с семью
смертными библейскими грехами.
Зеркаль также утверждала, что Москва нарушила две конвенции
– о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой
дискриминации. Выступая в Гааге, она потребовала ввести так называемые
временные меры, обычно заключающиеся в замораживании развития конфликта до
вынесения судом в Гааге окончательного решения по спору. Среди мер воздействия,
которые предлагает Киев – прекращение денежных переводов. Суд теоретически
может вынести такой вердикт в течение четырех недель.
Среди доказательств, которые были представлены украинской
стороной, оказался игровой ролик, слепленный на компьютере, в котором
показывалось, как Россия перевозит тяжелое вооружение для ополчения. Логистика
перевозок была очень странная: сначала российское вооружение якобы проходит
через границу с Донецком, из Донецка перевозится в Луганск, после чего уже
обратно в Россию.
Юристы полагают, что шансов выиграть дело против России у Киева
с таким набором "доказательств" практически нет – уж очень нелепые
обвинения выдвигаются на суде в Гааге. Ведущий научный сотрудник Института
русского зарубежья Эдуард Попов считает, что при этом процесс все равно будет
долгим и тяжелым.
"Вообще это было бы смешно, если бы не было так
печально. Эти полусумасшедшие заявления и обвинения со стороны Украины имеют
под собой не только иронически-саркастическую почву, но и вполне осязаемую
репрессивную", – сказал Попов в эфире радио Sputnik.
Российский политолог Денис Денисов полагает, что основная
цель, которую преследует украинская власть своим иском – это привлечь внимание
международного сообщества. "Как мы видим, со стороны западных партнеров
Украине уделяется все меньше и меньше внимания. Они хотят актуализировать темы,
которые сошли с политической повестки дня", – сказал эксперт в интервью
"Московскому комсомольцу". Денисов назвал все выдвинутые против России
обвинения набором политических лозунгов.
Завтра, 7 марта, ответное слово на слушаниях будет
предоставлено российской делегации, в которую вошли сотрудники МИДа,
Росфинмониторинга и других ведомств. На следующий день Киев подготовит свой
ответ, а завершатся слушания 9 марта реакцией Москвы. Но сам процесс может
занять гораздо больше времени: средняя продолжительность рассмотрения дела в
Международном суде ООН составляет четыре года.
Источник:
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