Сумасшедшая Украина обвинила Россию в семи грехах

6 марта 2017, понедельник, 20:14 – ИА СОЧИ-24



Сумасшедшая Украина обвинила Россию в семи грехах

Украина представила свою позицию по иску к России на слушаниях в Международном суде ООН. В качестве подкрепления обвинений, которые эксперты уже называют "полусумасшедшими", Киев даже показал ролик с компьютерной графикой, якобы доказывающий вину Москвы.Глава украинской делегации, заместитель министра иностранныхдел Елена Зеркаль обвинила Москву в поддержке терроризма, пропаганде, подрывнойдеятельности, запугивании, политической коррупции, кибератаках и дискриминации крымскихтатар. Эксперты отметили, что Киев, видимо, решил провести аналогии с семьюсмертными библейскими грехами.Зеркаль также утверждала, что Москва нарушила две конвенции– о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовойдискриминации. Выступая в Гааге, она потребовала ввести так называемыевременные меры, обычно заключающиеся в замораживании развития конфликта довынесения судом в Гааге окончательного решения по спору. Среди мер воздействия,которые предлагает Киев – прекращение денежных переводов. Суд теоретическиможет вынести такой вердикт в течение четырех недель.Среди доказательств, которые были представлены украинскойстороной, оказался игровой ролик, слепленный на компьютере, в которомпоказывалось, как Россия перевозит тяжелое вооружение для ополчения. Логистикаперевозок была очень странная: сначала российское вооружение якобы проходитчерез границу с Донецком, из Донецка перевозится в Луганск, после чего ужеобратно в Россию.Юристы полагают, что шансов выиграть дело против России у Киевас таким набором "доказательств" практически нет – уж очень нелепыеобвинения выдвигаются на суде в Гааге. Ведущий научный сотрудник Институтарусского зарубежья Эдуард Попов считает, что при этом процесс все равно будетдолгим и тяжелым."Вообще это было бы смешно, если бы не было такпечально. Эти полусумасшедшие заявления и обвинения со стороны Украины имеютпод собой не только иронически-саркастическую почву, но и вполне осязаемуюрепрессивную", – сказал Попов в эфире радио Sputnik.Российский политолог Денис Денисов полагает, что основнаяцель, которую преследует украинская власть своим иском – это привлечь вниманиемеждународного сообщества. "Как мы видим, со стороны западных партнеровУкраине уделяется все меньше и меньше внимания. Они хотят актуализировать темы,которые сошли с политической повестки дня", – сказал эксперт в интервью"Московскому комсомольцу". Денисов назвал все выдвинутые против Россииобвинения набором политических лозунгов.Завтра, 7 марта, ответное слово на слушаниях будетпредоставлено российской делегации, в которую вошли сотрудники МИДа,Росфинмониторинга и других ведомств. На следующий день Киев подготовит свойответ, а завершатся слушания 9 марта реакцией Москвы. Но сам процесс можетзанять гораздо больше времени: средняя продолжительность рассмотрения дела вМеждународном суде ООН составляет четыре года.

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