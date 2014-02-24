Супруги из России разбились в ДТП в Швейцарии



Немцы требуют приравнять походы к путанам к лечению сегодня, 19:13 В Германии предложили оплачивать секс-услуги инвалидам из бюджета государства. По мнению немецкой партии "Зеленые", люди с ограниченными возможностями, а также тяжелобольные должны получать услуги путан бесплатно...»

Тереза Мэй построит коммунизм в Британии сегодня, 19:00 Вторая в истории Британии женщина-премьер намерена построить в Соединенном Королевстве новое общество, основанное на принципах справедливости и солидарности. Тереза Мэй выступила с такой инициативой на заседании комиссии по благотворительности...»

Как россиян отучали от сигарет сегодня, 18:58 Едва отгремели новогодние салюты, и жители нашей страны вышли на работу после праздников, как стало известно – Министерство здравоохранения России всерьез взялось за курильщиков, решив отучить их от пагубной привычки с помощью запрета на продажу сигарет. Речь идет о создании новой антитабачной концепции...»

Мясник из Турции покорил Сеть "порно" с едой сегодня, 18:31 Владелец небольшой сети мясных ресторанов в Турции Нусрет Гекче стал популярен в Сети благодаря своей виртуозной манере разделывания туш. Кроме того, он славится оригинальной подачей своих блюд...»