Супруги из России разбились в ДТП в Швейцарии

В Швейцарии в результате ДТП погибла супружеская пара из России. Их автомобиль слетел со скользкой дороги и начал хаотично переворачиваться. Машина остановилась, пролетев 225 метров.Супруги скончались на месте, двое их детей получили травмы различной степени тяжести, сообщает сайт "Комсомольская правда". Полиция ведет расследование.
Глава Римско-католический церкви призвал Украину найти реальное решение для облегчения положения жителей Донбасса. По его мнению, для этого необходимо исполнение обязательств, взятых на себя Киевом во время переговоров по дипломатическому урегулированию конфликта...»
В Германии предложили оплачивать секс-услуги инвалидам из бюджета государства. По мнению немецкой партии "Зеленые", люди с ограниченными возможностями, а также тяжелобольные должны получать услуги путан бесплатно...»
Вторая в истории Британии женщина-премьер намерена построить в Соединенном Королевстве новое общество, основанное на принципах справедливости и солидарности. Тереза Мэй выступила с такой инициативой на заседании комиссии по благотворительности...»
Едва отгремели новогодние салюты, и жители нашей страны вышли на работу после праздников, как стало известно – Министерство здравоохранения России всерьез взялось за курильщиков, решив отучить их от пагубной привычки с помощью запрета на продажу сигарет. Речь идет о создании новой антитабачной концепции...»
Глава Римско-католический церкви призвал Украину найти реальное решение для облегчения положения жителей Донбасса. По его мнению, для этого необходимо исполнение обязательств, взятых на себя Киевом во время переговоров по дипломатическому урегулированию конфликта...»
В Германии предложили оплачивать секс-услуги инвалидам из бюджета государства. По мнению немецкой партии "Зеленые", люди с ограниченными возможностями, а также тяжелобольные должны получать услуги путан бесплатно...»
Вторая в истории Британии женщина-премьер намерена построить в Соединенном Королевстве новое общество, основанное на принципах справедливости и солидарности. Тереза Мэй выступила с такой инициативой на заседании комиссии по благотворительности...»
Едва отгремели новогодние салюты, и жители нашей страны вышли на работу после праздников, как стало известно – Министерство здравоохранения России всерьез взялось за курильщиков, решив отучить их от пагубной привычки с помощью запрета на продажу сигарет. Речь идет о создании новой антитабачной концепции...»