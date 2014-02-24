ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Супруги из России разбились в ДТП в Швейцарии

9 января 2017, понедельник, 09:31 – ИА СОЧИ-24

Супруги из России разбились в ДТП в Швейцарии
Супруги из России разбились в ДТП в Швейцарии

В Швейцарии в результате ДТП погибла супружеская пара из России. Их автомобиль слетел со скользкой дороги и начал хаотично переворачиваться. Машина остановилась, пролетев 225 метров.Супруги скончались на месте, двое их детей получили травмы различной степени тяжести, сообщает сайт "Комсомольская правда". Полиция ведет расследование.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 20:14
Внезапный мороз убил туристов в Гватемале

Трое туристов погибли при восхождении на вулкан Акатенанго в Гватемале. Причиной их смерти стало резкое падение температуры...»

сегодня, 19:31
Три этажа жилого дома горят на востоке Москвы

В одном из жилых домов по Сиреневому бульвару на востоке Москвы произошло возгорание..»

сегодня, 19:16
Папа Римский сделал важное заявление по Донбассу

Глава Римско-католический церкви призвал Украину найти реальное решение для облегчения положения жителей Донбасса. По его мнению, для этого необходимо исполнение обязательств, взятых на себя Киевом во время переговоров по дипломатическому урегулированию конфликта...»

сегодня, 19:14
Жителя Поморья арестовали за убийство брата поленом в Новый год

Вечером 31 декабря 2016 года в одном из домов села Долматово Вельского района Архангельской области было обнаружено тело 40-летнего мужчины с черепно-мозговой травмой..»

сегодня, 19:13
Немцы требуют приравнять походы к путанам к лечению

В Германии предложили оплачивать секс-услуги инвалидам из бюджета государства. По мнению немецкой партии "Зеленые", люди с ограниченными возможностями, а также тяжелобольные должны получать услуги путан бесплатно...»

сегодня, 19:00
Тереза Мэй построит коммунизм в Британии

Вторая в истории Британии женщина-премьер намерена построить в Соединенном Королевстве новое общество, основанное на принципах справедливости и солидарности. Тереза Мэй выступила с такой инициативой на заседании комиссии по благотворительности...»

сегодня, 18:58
Как россиян отучали от сигарет

Едва отгремели новогодние салюты, и жители нашей страны вышли на работу после праздников, как стало известно – Министерство здравоохранения России всерьез взялось за курильщиков, решив отучить их от пагубной привычки с помощью запрета на продажу сигарет. Речь идет о создании новой антитабачной концепции...»

сегодня, 18:31
Мясник из Турции покорил Сеть "порно" с едой

Владелец небольшой сети мясных ресторанов в Турции Нусрет Гекче стал популярен в Сети благодаря своей виртуозной манере разделывания туш. Кроме того, он славится оригинальной подачей своих блюд...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 20:14
Внезапный мороз убил туристов в Гватемале

Трое туристов погибли при восхождении на вулкан Акатенанго в Гватемале. Причиной их смерти стало резкое падение температуры...»

сегодня, 19:31
Три этажа жилого дома горят на востоке Москвы

В одном из жилых домов по Сиреневому бульвару на востоке Москвы произошло возгорание..»

сегодня, 19:16
Папа Римский сделал важное заявление по Донбассу

Глава Римско-католический церкви призвал Украину найти реальное решение для облегчения положения жителей Донбасса. По его мнению, для этого необходимо исполнение обязательств, взятых на себя Киевом во время переговоров по дипломатическому урегулированию конфликта...»

сегодня, 19:14
Жителя Поморья арестовали за убийство брата поленом в Новый год

Вечером 31 декабря 2016 года в одном из домов села Долматово Вельского района Архангельской области было обнаружено тело 40-летнего мужчины с черепно-мозговой травмой..»

сегодня, 19:13
Немцы требуют приравнять походы к путанам к лечению

В Германии предложили оплачивать секс-услуги инвалидам из бюджета государства. По мнению немецкой партии "Зеленые", люди с ограниченными возможностями, а также тяжелобольные должны получать услуги путан бесплатно...»

сегодня, 19:00
Тереза Мэй построит коммунизм в Британии

Вторая в истории Британии женщина-премьер намерена построить в Соединенном Королевстве новое общество, основанное на принципах справедливости и солидарности. Тереза Мэй выступила с такой инициативой на заседании комиссии по благотворительности...»

сегодня, 18:58
Как россиян отучали от сигарет

Едва отгремели новогодние салюты, и жители нашей страны вышли на работу после праздников, как стало известно – Министерство здравоохранения России всерьез взялось за курильщиков, решив отучить их от пагубной привычки с помощью запрета на продажу сигарет. Речь идет о создании новой антитабачной концепции...»

сегодня, 18:31
Мясник из Турции покорил Сеть "порно" с едой

Владелец небольшой сети мясных ресторанов в Турции Нусрет Гекче стал популярен в Сети благодаря своей виртуозной манере разделывания туш. Кроме того, он славится оригинальной подачей своих блюд...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.