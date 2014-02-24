Сын Трампа рвется к власти

6 апреля 2017, четверг, 15:13 – СОЧИ-24



Сын Трампа рвется к власти

Старший сын президента Соединенных Штатов Дональд Трамп – младший планирует начать политическую карьеру. Он будет баллотироваться на должность губернатора штата Нью-Йорк.На встрече с членами элитного оружейного клуба в городе Хиксвилль сын главы государства заявил, что хочет пойти по стопам своего отца. Дональд Трамп – младший отметил, что ему было бы скучно вернуться в бизнес после 18 месяцев участия в предвыборной кампании отца. "Меня укусила политическая муха", – пошутил он.Один из участников клуба рассказал, что Дональд Трамп – младший хочет выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора штата Нью-Йорк. "Должность мэра Нью-Йорка была бы ему менее интересна", – подчеркнул он. Сын президента в беседе с участниками клуба отметил, что не желает быть членом конгресса или одним из сотни сенаторов, передает Page Six.Тем не менее источник, близкий к Дональду Трампу – младшему, сообщил, что у него не может быть подобных планов в обозримом будущем. "Он не намерен избираться на государственную должность сейчас. Он полностью сосредоточен на управлении Trump Organization вместе с братом", – пояснил он. Добавим, что Дональд Трамп – младший с 2005 года женат на актрисе и модели Ванессе Хэйдон. Пара воспитывает пятерых детей. Каждые выходные он проводит со своей семьей на охоте и рыбалке. Напомним, что политические амбиции появились и у дочери американского президента Иванки Трамп. Девушка неоднократно заявляла, что не будет претендовать на какие-либо должности в правительстве. Тем не менее позднее она заняла пост советника главы государства, отказавшись от жалования. Ее муж Джаред Кушнер также работает в администрации – его назначили старшим советником в Белом доме.

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