Тайны вторых выборов президента Ельцина

13 марта 2017, понедельник, 12:45 – ИА СОЧИ-24



Тайны вторых выборов президента Ельцина

Неизвестные ранее факты из жизни Бориса Ельцина раскрыты в книге воспоминаний. Мемуары супруги первого президента России Наины публикуются к ее юбилею. В отрывках, появившихся в СМИ, проливается свет на тайную сторону второй президентской кампании в современной российской истории.Борис Ельцин не собирался идти на второй президентский срок.Он признавал, что появились проблемы со здоровьем – кроме того, пора уступать властьновому поколению. Однако обстоятельства сложились так, что первому президентупришлось изменить решение.Как пишет в своей книге под названием "Личная жизнь"Наина Ельцина, Бориса Николаевича насторожил успех коммунистов на парламентскихвыборах. Все понимали, что в такой ситуации президентом страны, скорее всего,станет лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Чтобы этого не допустить, Ельцин решилсявыдвинуться на второй срок."Я старалась его отговорить, все время повторяя:"Подумай о своем здоровье". В какой-то момент он очень спокойносказал мне: "Хорошо. Видимо, Зюганов будет президентом". И привелрасчеты социологов: если на выборы пойдет Черномырдин, Гайдар или любой другойполитик из команды президента, то Зюганов наверняка победит", – приводит отрывокиз книги Наины Ельциной журнал "Огонек".По словам супруги президента, она осознавала: проигратькоммунистам Ельцин не может – отдать страну Зюганову значит перечеркнуть все,что было сделано. В то же время, по данным опросов о российских политиках,которые могли стать участниками президентской гонки, рейтинг действующегопрезидента был ниже, чем у кого бы то ни было. "Это было обидно инесправедливо, но в какой-то степени меня эти цифры успокаивали. Я надеялась,что самолюбие не позволит ему участвовать в выборах, когда его шанс на успех,скорее всего, равен нулю. Он всегда был настроен только на победу. По-другомуне умел", – пишет Ельцина.Близкие президента тогда не подозревали, что врачи всерьезопасаются за его здоровье. Как позже выяснилось, в конце 1995 года его лечащийврач Сергей Павлович Миронов передал начальнику Службы безопасности президента АлександруКоржакову официальное заключение консилиума врачей о критическом состояниисердца Бориса. Но Коржаков по каким-то соображениям ничего не сообщил семье.Сам же Ельцин считал, что у него железное здоровье и прогнозы врачей его непугали.15 февраля было официально объявлено о выдвижении БорисаЕльцина кандидатом в президенты. "Трагедией для меня было не толькорешение, но и избирательная кампания и, если честно, весь второй срок. Но надобыло с этим справляться", – признается Наина Иосифовна. По ее словам,отговорить Ельцина было невозможно – он не мог отдать страну коммунистам. Хотя,если бы Борис не пошел на второй срок, продлил бы себе жизнь, уверена бывшаяпервая леди.Был создан предвыборный штаб под руководством первоговице-премьера Олега Сосковца. Ведущую роль в нем играл Александр Коржаков,начальник Службы безопасности. Штаб вроде бы и делал что-то, но рейтингпрезидента оставался на прежнем уровне. Коржаков же в основном собиралкомпромат на окружение Ельцина – в частности, пытался настроить президентапротив Виктора Черномырдина. Послк реформы штаба его возглавил первый помощникпрезидента Виктор Илюшин. Мозговым центром стала аналитическая группа, которойруководил Анатолий Чубайс.В середине марта 96-го коммунистическая Дума денонсировалаБеловежские соглашения. Сосковец и Коржаков предложили свой план: Думураспустить и перенести президентские выборы на два года. Чубайс и его единомышленникисопротивлялись этому. "Я тогда не знала подробностей, но слышала разговорыо возможных поправках в Конституцию. Борису эти предложения не нравились.Помню, однажды во время семейного обеда он резко прервал разговор на эту тему,встав из-за стола со словами: "Конституцию я менять не буду. Разговорокончен". Но, как я теперь понимаю, сторонники Сосковца и Коржаковапродолжали подталкивать его к отказу от выборов. А Борис тогда очень доверялКоржакову", – пишет Ельцина.Указ о роспуске Думы, запрете КПРФ и переносе выборов былпрактически готов. Но Ельцин колебался. Его ближайшие помощники и министрвнутренних дел Анатолий Куликов были категорически против этого шага. АргументыЧубайса оказались убедительными, план Сосковца и Коржакова был сорван – выборыне перенесли. Однако заговорщики не унимались. Уже шла полным ходомизбирательная кампания, когда Коржаков вызвал Наину Ельцину на разговор. "Яиспугалась, подумала – о здоровье Бориса. А он начал меня убеждать:Черномырдина надо срочно убрать с должности, потому что он не справляется сосвоими обязанностями. Я возражала. Опрокинув рюмку, он сказал: "Вы должнымне помочь". "Ничего я вам не должна",– резко оборвала егоЕльцина.Новостью супруга президента поделилась с дочерью Татьяной,которая также работала в предвыборном штабе. "Рассказала ей о нашемразговоре с Коржаковым. "Они хотят снять Черномырдина, поставить Сосковца,а потом уже дело техники – что-нибудь с папой случится. Сосковец окажется воглаве страны, а Коржаков при нем..." Я понимала, что Коржаков легко могиспользовать слабое сердце Бориса. Теннис, потом баня, после бани – спиртное. Ивсе, сердце может не выдержать". К счастью, все обошлось: Коржаков так ине сумел добиться отставки Черномырдина.Выход книги мемуаров супруги первого президента Россииприурочен к 14 марта. В этот день у Наины Ельциной - юбилей.

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