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Тайны вторых выборов президента Ельцина
13 марта 2017, понедельник, 12:45 – ИА СОЧИ-24
Борис Ельцин не собирался идти на второй президентский срок.
Он признавал, что появились проблемы со здоровьем – кроме того, пора уступать власть
новому поколению. Однако обстоятельства сложились так, что первому президенту
пришлось изменить решение.Как пишет в своей книге под названием "Личная жизнь"
Наина Ельцина, Бориса Николаевича насторожил успех коммунистов на парламентских
выборах. Все понимали, что в такой ситуации президентом страны, скорее всего,
станет лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Чтобы этого не допустить, Ельцин решился
выдвинуться на второй срок."Я старалась его отговорить, все время повторяя:
"Подумай о своем здоровье". В какой-то момент он очень спокойно
сказал мне: "Хорошо. Видимо, Зюганов будет президентом". И привел
расчеты социологов: если на выборы пойдет Черномырдин, Гайдар или любой другой
политик из команды президента, то Зюганов наверняка победит", – приводит отрывок
из книги Наины Ельциной журнал "Огонек".По словам супруги президента, она осознавала: проиграть
коммунистам Ельцин не может – отдать страну Зюганову значит перечеркнуть все,
что было сделано. В то же время, по данным опросов о российских политиках,
которые могли стать участниками президентской гонки, рейтинг действующего
президента был ниже, чем у кого бы то ни было. "Это было обидно и
несправедливо, но в какой-то степени меня эти цифры успокаивали. Я надеялась,
что самолюбие не позволит ему участвовать в выборах, когда его шанс на успех,
скорее всего, равен нулю. Он всегда был настроен только на победу. По-другому
не умел", – пишет Ельцина.Близкие президента тогда не подозревали, что врачи всерьез
опасаются за его здоровье. Как позже выяснилось, в конце 1995 года его лечащий
врач Сергей Павлович Миронов передал начальнику Службы безопасности президента Александру
Коржакову официальное заключение консилиума врачей о критическом состоянии
сердца Бориса. Но Коржаков по каким-то соображениям ничего не сообщил семье.
Сам же Ельцин считал, что у него железное здоровье и прогнозы врачей его не
пугали.15 февраля было официально объявлено о выдвижении Бориса
Ельцина кандидатом в президенты. "Трагедией для меня было не только
решение, но и избирательная кампания и, если честно, весь второй срок. Но надо
было с этим справляться", – признается Наина Иосифовна. По ее словам,
отговорить Ельцина было невозможно – он не мог отдать страну коммунистам. Хотя,
если бы Борис не пошел на второй срок, продлил бы себе жизнь, уверена бывшая
первая леди.Был создан предвыборный штаб под руководством первого
вице-премьера Олега Сосковца. Ведущую роль в нем играл Александр Коржаков,
начальник Службы безопасности. Штаб вроде бы и делал что-то, но рейтинг
президента оставался на прежнем уровне. Коржаков же в основном собирал
компромат на окружение Ельцина – в частности, пытался настроить президента
против Виктора Черномырдина. Послк реформы штаба его возглавил первый помощник
президента Виктор Илюшин. Мозговым центром стала аналитическая группа, которой
руководил Анатолий Чубайс.В середине марта 96-го коммунистическая Дума денонсировала
Беловежские соглашения. Сосковец и Коржаков предложили свой план: Думу
распустить и перенести президентские выборы на два года. Чубайс и его единомышленники
сопротивлялись этому. "Я тогда не знала подробностей, но слышала разговоры
о возможных поправках в Конституцию. Борису эти предложения не нравились.
Помню, однажды во время семейного обеда он резко прервал разговор на эту тему,
встав из-за стола со словами: "Конституцию я менять не буду. Разговор
окончен". Но, как я теперь понимаю, сторонники Сосковца и Коржакова
продолжали подталкивать его к отказу от выборов. А Борис тогда очень доверял
Коржакову", – пишет Ельцина.Указ о роспуске Думы, запрете КПРФ и переносе выборов был
практически готов. Но Ельцин колебался. Его ближайшие помощники и министр
внутренних дел Анатолий Куликов были категорически против этого шага. Аргументы
Чубайса оказались убедительными, план Сосковца и Коржакова был сорван – выборы
не перенесли. Однако заговорщики не унимались. Уже шла полным ходом
избирательная кампания, когда Коржаков вызвал Наину Ельцину на разговор. "Я
испугалась, подумала – о здоровье Бориса. А он начал меня убеждать:
Черномырдина надо срочно убрать с должности, потому что он не справляется со
своими обязанностями. Я возражала. Опрокинув рюмку, он сказал: "Вы должны
мне помочь". "Ничего я вам не должна",– резко оборвала его
Ельцина.Новостью супруга президента поделилась с дочерью Татьяной,
которая также работала в предвыборном штабе. "Рассказала ей о нашем
разговоре с Коржаковым. "Они хотят снять Черномырдина, поставить Сосковца,
а потом уже дело техники – что-нибудь с папой случится. Сосковец окажется во
главе страны, а Коржаков при нем..." Я понимала, что Коржаков легко мог
использовать слабое сердце Бориса. Теннис, потом баня, после бани – спиртное. И
все, сердце может не выдержать". К счастью, все обошлось: Коржаков так и
не сумел добиться отставки Черномырдина.Выход книги мемуаров супруги первого президента России
приурочен к 14 марта. В этот день у Наины Ельциной - юбилей.
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