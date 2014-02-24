Тела двух мужчин нашли в багажнике Mercedes в Подмосковье
4 апреля 2017, вторник, 11:30 – СОЧИ-24
В Ленинском районе Подмосковья обнаружены мертвыми двое мужчин. На телах, найденных в багажнике автомобиля Mercedes, зафиксированы огнестрельные ранения, передает сетевое издание m24.ru. Машина с трупами была припаркована на проезжей части в поселении Развилка. По факту гибели мужчин возбуждено уголовное дело. Согласно данным источника ТАСС в правоохранительных органах, один из них был гражданином Армении, второй – гражданином России.
Президент Украины Петр Порошенко впервые прокомментировал скандал с запретом въезда в страну российской певице Юлии Самойловой. Глава государства отметил, что отстранение участницы "Евровидения" сделало его счастливым...»
Подозреваемым ранее в организации теракта в Санкт-Петербурге 3 апреля, фото которого было опубликовано вскоре после взрыва в метро, оказался водитель Андрей Никитин. После беседы в полиции, куда он пришел, чтобы сообщить о своей непричастности к преступлению он уехал из Петербурга в Москву...»
Президент России Владимир Путин подписал указ об отстранении задержанного по подозрению в получении взяток Александра Соловьева от должности главы Удмуртии. Чиновник уволен в связи с утратой доверия...»
Президент Украины Петр Порошенко впервые прокомментировал скандал с запретом въезда в страну российской певице Юлии Самойловой. Глава государства отметил, что отстранение участницы "Евровидения" сделало его счастливым...»
Подозреваемым ранее в организации теракта в Санкт-Петербурге 3 апреля, фото которого было опубликовано вскоре после взрыва в метро, оказался водитель Андрей Никитин. После беседы в полиции, куда он пришел, чтобы сообщить о своей непричастности к преступлению он уехал из Петербурга в Москву...»
Президент России Владимир Путин подписал указ об отстранении задержанного по подозрению в получении взяток Александра Соловьева от должности главы Удмуртии. Чиновник уволен в связи с утратой доверия...»