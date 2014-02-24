Тела жертв крушения Ту-154 доставили в московский морг
26 декабря 2016, понедельник, 10:59 – ИА СОЧИ-24
Тела жертв крушения Ту-154 доставили в московский морг
В столичный судебно-медицинский морг "Царицыно" были доставлены первые тела погибших в авиакатастрофе под Сочи, передает Life.ru. Опознанием останков пассажиров будет заниматься Бюро судебной медицинской экспертизы и 111-й Центр судебно-криминалистической экспертизы Министерства обороны России.Напомним, утром 26 декабря на военном аэродроме Чкаловский приземлился самолет Ил-76 военно-транспортной авиации с телами десяти погибших при крушении Ту-154 в Черном море и 86 фрагментами разбившегося лайнера. Авиакатастрофа произошла утром 25 декабря над акваторией Черного моря.Лайнер держал курс на сирийскую Латакию. По поступающим сообщениям, на борту находились 92 или 93 человека. Среди них – участники Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты российских телеканалов, известный врач Елизавета Глинка и члены экипажа. Все они погибли. Президент России Владимир Путин объявил 26 декабря днем траура.
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Многие люди в течение своей жизни сталкиваются с волшебным мистическим переживанием, когда, встречая незнакомого человека, чувствуют к нему магнетическое притяжение. "Он читает мои мысли", "мы родственные души", "кажется, я знаю его всю жизнь", "мы почувствовали все без слов" – такими фразами мы обычно описываем любовь с первого взгляда...»
В Сети продолжаются обсуждения природы загадочной вспышки, которую засняли камеры наружного наблюдения в районе крушения самолета Ту-154 в небе над Черным морем. Внимательно изучают кадры и специалисты...»