Телеведущая отругала коллегу за одежду

13 января 2017, пятница, 11:58 – ИА СОЧИ-24



Телеведущая отругала коллегу за одежду

В австралийской телестудии перед самым началом эфира ведущая Эмбер Шерлок устроила настоящий скандал своей коллеге Джули Снук. Причиной конфликта девушек стал наряд, в котором Джули появилась в кадре.В соответствии со сценарием телепрограммы ведущие Эмбер и Джули работали в разных студиях. Во время прямого эфира они должны были вместе беседовать с приглашенным психологом. При этом изображение с разных камер было выведено на один экран, передает News.com.Однако за несколько минут до начала передачи выяснилось, что все три женщины, включая психолога, одеты в одежду белого цвета. Это досадное недоразумение очень расстроило Эмбер Шерлок. Она была так раздосадована, что потребовала от Джули Снук надеть еще и пиджак.По словам Шерлок, она еще два часа назад просила свою коллегу-телеведущую подобрать другой наряд. Однако Снук в ответ заявила, что забыла об этой просьбе. Но в конце концов забывчивая телеведущая согласилась переодеться.Впоследствии Эмбер призналась, что она и Джули подруги, но работа на телевидении порой заставляет ее нервничать. Примечательно, что скандал произошел во время прямого эфира. В результате все произошедшее в студии оказалось снято на камеру.Тем временем интернет-пользователи активно обсуждают этот забавный инцидент. В соцсетях появилось много шуток по поводу конфликта телеведущих.

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