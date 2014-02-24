Тело истощенной россиянки нашли в чемодане в Италии

4 апреля 2017, вторник, 15:01 – СОЧИ-24



Тело истощенной россиянки нашли в чемодане в Италии

Тело 27-летней россиянки обнаружили в чемодане в порту итальянского города Римини. По предварительной версии полицейских, женщина страдала от анорексии и на момент смерти весила 35 килограммов.Сначала следователи предположили, что тело находившейся в чемодане женщины могло принадлежатьтуристке из Дублина, пропавшей во время круиза на лайнереMSC Magnifica в феврале. Последний раз путешественницу видели в Генуе, когда она садилась на корабль, пишет Lenta.ru.Она была в круизе вместе с мужем и двумя детьми. К моменту прибытия лайнера в Рим женщина уже считалась пропавшей без вести. Позднее полицейские задержали ее супруга, когда он пытался улететь из Рима в Дублин. Мужчина рассказал, что его жена покинула лайнер из‑за ссоры с ним, однако доказательств этого найти не удалось. Кроме того, адвокат туриста утверждал, что тело не принадлежит супруге его подзащитного, поскольку та была ниже ростом.Позже анализ отпечатков пальцев показал, что погибшей оказалась гражданка России. Как передает ilrestodelcarlino.it, женщина несколько лет жила в Италии, получив там вид на жительство. Полицейские не нашли на теле признаков насильственной смерти и утопления.Стражи порядка пока исключают криминальный след в гибели женщины и считают, что причиной смерти стало истощение организма из-за плохих жизненных условий. Сведений о том, как тело погибшей попало в чемодан, пока нет. Не исключено, что кто-то пытался избавиться от трупа, выбросив его в чемодане в Адриатическое море.Прокуратура Римини открыла расследование. Достоверно известно, что несколько последних месяцев женщина неоднократно попадала в больницу с диагнозом "анорексия". В момент смерти она весила 35 килограммов.

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