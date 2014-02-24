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Тело истощенной россиянки нашли в чемодане в Италии

4 апреля 2017, вторник, 15:01 – СОЧИ-24

Тело истощенной россиянки нашли в чемодане в Италии
Тело истощенной россиянки нашли в чемодане в Италии
Тело 27-летней россиянки обнаружили в чемодане в порту итальянского города Римини. По предварительной версии полицейских, женщина страдала от анорексии и на момент смерти весила 35 килограммов.
Сначала следователи предположили, что тело находившейся в чемодане женщины могло принадлежать
туристке из Дублина, пропавшей во время круиза на лайнере
MSC Magnifica в феврале. Последний раз путешественницу видели в Генуе, когда она садилась на корабль, пишет Lenta.ru.Она была в круизе вместе с мужем и двумя детьми. К моменту прибытия лайнера в Рим женщина уже считалась пропавшей без вести. Позднее полицейские задержали ее супруга, когда он пытался улететь из Рима в Дублин. Мужчина рассказал, что его жена покинула лайнер из‑за ссоры с ним, однако доказательств этого найти не удалось. Кроме того, адвокат туриста утверждал, что тело не принадлежит супруге его подзащитного, поскольку та была ниже ростом.Позже анализ отпечатков пальцев показал, что погибшей оказалась гражданка России. Как передает ilrestodelcarlino.it, женщина несколько лет жила в Италии, получив там вид на жительство. Полицейские не нашли на теле признаков насильственной смерти и утопления.Стражи порядка пока исключают криминальный след в гибели женщины и считают, что причиной смерти стало истощение организма из-за плохих жизненных условий. Сведений о том, как тело погибшей попало в чемодан, пока нет. Не исключено, что кто-то пытался избавиться от трупа, выбросив его в чемодане в Адриатическое море.Прокуратура Римини открыла расследование. Достоверно известно, что несколько последних месяцев женщина неоднократно попадала в больницу с диагнозом "анорексия". В момент смерти она весила 35 килограммов.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Бомба в метро Петербурга могла сработать случайно

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга, которые выясняют обстоятельства теракта 3 апреля, предположили, что взрыв бомбы в метро мог произойти случайно..»

сегодня, 21:14
"Единая Россия" поддержала назначение Бречалова

В руководстве "Единой России" уверены, что новый глава Удмуртии Александр Бречалов придаст новый импульс развитию республики. Об этом заявил первый замруководителя фракции в Госдуме Андрей Исаев...»

сегодня, 21:01
Бывшего главу Удмуртии арестовали

Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев был арестован в зале суда..»

сегодня, 21:00
СК начал проверку по факту смерти сенатора Тюльпанова

Следственный комитет России начал доследственную проверку по факту смерти сенатора Вадима Тюльпанова..»

сегодня, 20:31
Последний день жизни жертв теракта в петербургском метро

До сих еще не все тела погибших при взрыве в метро Санкт-Петербруга опознаны. Однако многие люди продолжают надеяться, что их пропавшие родственники все еще живы. Так, недавно в Сети появилось объявление о розыске 26-летнего тренера Дениса Петрова, однако скорее всего, молодой человек погиб...»

сегодня, 20:15
Тесть Кержакова умер в бане перед рождением внука

Сенатор Совета Федерации Вадим Тюльпанов скончался сегодня в Санкт-Петербурге. По предварительной информации, политик неудачно поскользнулся на мокром кафеле и ударился головой. Травма оказалась смертельной...»

сегодня, 19:44
Киргизия открестилась от питерского террориста

Выяснились новые факты о личности предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова, который взорвался в метро Санкт-Петербурга. Оказалось, что молодой человек никогда не был гражданином Киргизии, и вместе с паспортом получил российское гражданство...»
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