Темные пятна в расследовании петербургского теракта
5 апреля 2017, среда, 20:44 – СОЧИ-24
Темные пятна в расследовании петербургского теракта
Журналисты внимательно проанализировали фото– и видеоматериалы, связанные с терактом в петербургском метро, и обнаружили ряд загадочных несостыковок. В частности, до сих пор осталось неясным, кто же оставил бомбу на станции "Площадь Восстания". Проанализировав время, которое показывали часы на снятых после теракта фото, журналисты издания "ДП" пришли к выводу, что бомба взорвалась примерно в 14:29 по московскому времени. Однако до этого в СМИ указывалось совершенно другое время 14:40-14:50. Также до сих пор остается загадкой, кто подложил вторую бомбу на станции "Площадь Восстания", которая была обезврежена. Согласно предварительной версии следователей, взрывчатку здесь оставил подозреваемый Акбаржон Джалилов, после чего он отправился на станцию "Технологический институт" и на подъезде к ней совершил самоподрыв. Однако, по мнению авторов заметки, предполагаемый смертник никак не мог успеть заложить бомбу на "Площади Восстания". Судя по записям видеокамер, он был около перехода на станцию "Площадь Александра Невского" в 14:01. При этом отчетливо видно, что никакой сумки у него в руках нет. Кроме того, анализ времени, когда фото второй бомбы появилось в соцсетях, говорит о том, что она была заложена как раз примерно 14:01 – то есть в тот момент, когда подозреваемый находился совершенно в другом месте. Впрочем, часы могли указать не совсем точное время, ведь станции "Площадь Александра Невского" и "Площадь Восстания" разделяет всего одна остановка. Кроме того, злополучную сумку с бомбой Джалилов мог спрятать в свой весьма объемный рюкзак, чтобы не привлекать особого внимания. Существует и другая версия развития событий. Возможно, предполагаемый смертник прибыл на "Площадь Восстания" гораздо раньше. В этом случае бомба достаточно долго пролежала до того, как в 14:01 ее обнаружили, и просто каким-то чудом не взорвалась.
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Журналисты внимательно проанализировали фото– и видеоматериалы, связанные с терактом в петербургском метро, и обнаружили ряд загадочных несостыковок. В частности, до сих пор осталось неясным, кто же оставил бомбу на станции "Площадь Восстания"...»
Дональду Трампу не удается приступить к налаживанию нормальных контактов с Москвой из-за его окружения. Давление на администрацию нового американского лидера растет, и эксперты, которые до этого были уверены, что отмена санкций не за горами, теперь меняют свое мнение...»
Популярные исполнители Тимати (Тимур Юнусов) и Баста (Василий Вакуленко) призвали всех неравнодушных выйти на акцию памяти по погибшим в результате недавнего теракта в метро Санкт-Петербурга. Мероприятие состоится 6 апреля на Манежной площади в Москве...»
Победительница конкурса "Мисс мира-2009" стала самым молодым мэром Гибралтара за всю его историю. Теперь 30-летняя красотка Кайане Лопес будет не только щеголять в купальнике, но и вести административные дела города...»
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