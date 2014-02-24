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Тереза Мэй построит коммунизм в Британии

9 января 2017, понедельник, 19:00 – ИА СОЧИ-24

Тереза Мэй построит коммунизм в Британии
Тереза Мэй построит коммунизм в Британии
Вторая в истории Британии женщина-премьер намерена построить в Соединенном Королевстве новое общество, основанное на принципах справедливости и солидарности. Тереза Мэй выступила с такой инициативой на заседании комиссии по благотворительности.
Программное заявление главы
правительства консерваторов не случайно прозвучало перед благотворителями.
Кому, как не им оказывать помощь обездоленным и больным. Тереза Мэй  не просто говорила о необходимости помогать
людям – она пошла дальше. Глава правительства поообещала создать в стране, как она
выразилась,  "коллективное общество",
которое базировалось бы на принципах справедливости и солидарности, а также на
наличии у людей не только общих ценностей, но и гражданской позиции и
социальной ответственности.
"Мы понимаем, что ключевой вызов нашего времени
состоит в преодолении разделения и объединении нашей страны. И начало этому
процессу положит то, что я называю коллективным обществом", – цитирует ТАСС
премьер-министра Британии.
По  словам
Терезы Мэй, чаще всего с несправедливостью в обществе сталкиваются простые
граждане, особенно выходцы из рабочих семей. Говорила глава правительства и о
нестабильности на рынке труда, и о низком качестве государственных услуг, и о
детях, находящихся в депрессии. Все это подразумевает необходимость скорейшего проведения
в стране социальных реформ, заключила премьер-министр.
Речь о всеобщем
равенстве и братстве в стране, которой правит богатейшая женщина планеты –
королева Елизавета II, звучит как-то странно. Известно, что далеко не все подданные монарха живут в достатке и роскоши. Создается впечатление, что Тереза Мэй несколько
перепутала эпохи и выступила на советском партийном съезде в году этак 1975-м.

Странно, что
главными проблемами Британии по версии премьера вдруг стали детская депрессия и
недостаточно качественные госуслуги. Раньше Тереза Мэй часто упоминала Россию
как одну из основных угроз европейскому обществу. Еще не так давно (летом 2016
года) Мэй без колебаний положительно ответила на вопрос о возможности
использования ядерного оружия против России.
Наблюдатели, тем временем, полагают, что Тереза Мэй своей
речью фактически бросила вызов самой королеве. Ведь премьер не упомянула в ней о
том, согласна ли Елизавета II c ее коммунистическими идеалами о всеобщем равенстве и
братстве, которые глава кабинета хочет воплотить в жизнь в Великобритании.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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