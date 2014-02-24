Тереза Мэй построит коммунизм в Британии

9 января 2017, понедельник, 19:00 – ИА СОЧИ-24



Тереза Мэй построит коммунизм в Британии

Вторая в истории Британии женщина-премьер намерена построить в Соединенном Королевстве новое общество, основанное на принципах справедливости и солидарности. Тереза Мэй выступила с такой инициативой на заседании комиссии по благотворительности.Программное заявление главыправительства консерваторов не случайно прозвучало перед благотворителями.Кому, как не им оказывать помощь обездоленным и больным. Тереза Мэй не просто говорила о необходимости помогатьлюдям – она пошла дальше. Глава правительства поообещала создать в стране, как онавыразилась, "коллективное общество",которое базировалось бы на принципах справедливости и солидарности, а также наналичии у людей не только общих ценностей, но и гражданской позиции исоциальной ответственности."Мы понимаем, что ключевой вызов нашего временисостоит в преодолении разделения и объединении нашей страны. И начало этомупроцессу положит то, что я называю коллективным обществом", – цитирует ТАССпремьер-министра Британии.По словамТерезы Мэй, чаще всего с несправедливостью в обществе сталкиваются простыеграждане, особенно выходцы из рабочих семей. Говорила глава правительства и онестабильности на рынке труда, и о низком качестве государственных услуг, и одетях, находящихся в депрессии. Все это подразумевает необходимость скорейшего проведенияв стране социальных реформ, заключила премьер-министр.Речь о всеобщемравенстве и братстве в стране, которой правит богатейшая женщина планеты –королева Елизавета II, звучит как-то странно. Известно, что далеко не все подданные монарха живут в достатке и роскоши. Создается впечатление, что Тереза Мэй несколькоперепутала эпохи и выступила на советском партийном съезде в году этак 1975-м.Странно, чтоглавными проблемами Британии по версии премьера вдруг стали детская депрессия инедостаточно качественные госуслуги. Раньше Тереза Мэй часто упоминала Россиюкак одну из основных угроз европейскому обществу. Еще не так давно (летом 2016года) Мэй без колебаний положительно ответила на вопрос о возможностииспользования ядерного оружия против России.Наблюдатели, тем временем, полагают, что Тереза Мэй своейречью фактически бросила вызов самой королеве. Ведь премьер не упомянула в ней отом, согласна ли Елизавета II c ее коммунистическими идеалами о всеобщем равенстве ибратстве, которые глава кабинета хочет воплотить в жизнь в Великобритании.

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