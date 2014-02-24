Террорист хотел устроить взрыв в центре Стокгольма
8 апреля 2017, суббота, 11:45 – СОЧИ-24
Террорист хотел устроить взрыв в центре Стокгольма
Правоохранители продолжают расследование теракта, который произошел в центре Стокгольма 8 апреля. По предварительным данным, злоумышленник хотел устроить взрыв после того, как совершил наезд на пешеходов и протаранил витрину магазина. Сотрудники полиции нашли в грузовике, которым управлял террорист, бомбу. При этом о каком именно типе взрывчатки идет речь, остается неизвестным, сообщает местное издание SVT со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.Официально информацию о бомбе власти пока не подтвердили. Расследование происшествия продолжается.Тем временем в полиции заявили о задержании подозреваемого в совершении теракта. По предварительным данным, именно этот человек находился за рулем грузовика. Полицейским удалось установить личность предполагаемого террориста. Им оказался 39-летний гражданин Узбекистана. Позже правоохранители поймали вероятного помощника злоумышленника. Напомним, теракт в Стокгольме произошел днем 7 апреля. В 14:53 по местному времени (15:53 мск) в полицию поступило сообщение о том, что грузовик на огромной скорости протаранил толпу людей на улице, после чего врезался в витрину магазина.По последним данным, в результате трагедии погибли четыре человека, еще девять получили ранения разной степени тяжести. После происшествия местные власти приняли решение усилить пограничный контроль.
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Эксперты считают, что газовую атаку могла совершить вооруженная оппозиция Газовую атаку в сирийской провинции Идлиб могла совершить вооруженная оппозиция. Некоторые эксперты считают, что и прежние аналогичные преступления в Сирии также могут быть на счету боевиков. Во время химической атаки в сирийском городе Хан-Шейхуне погибли более 80 человек...»